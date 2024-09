Oscar Piastri zu McLaren-Teamorder nach dem Baku-Sieg

Lando Norris liegt in der WM-Wertung vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Der Australier siegte in Baku, Norris wurde nach einer verbockten Quali nur Vierter. Verändert das die Order bei McLaren?

Zweiter Saisonsieg für Oscar Piastri in Baku/Aserbaidschan – und weiter jede Menge Diskussionen über eine mögliche Teamorder bei McLaren.

Piastri ist auf nur noch 32 Punkte an seinen Teamkollegen Lando Norris rangekommen. Vor dem Baku-Rennen hatte McLaren klargemacht, dass das Teaminteresse im Vordergrund stehe. Fragen nach einer klaren Stallorder für Norris wich Teamchef Andrea Stella bislang immer wieder aus, betonte aber, dass Norris in der WM vorne liege.

Auf die Frage, ob sich daran nach Piastris Sieg in Baku etwas geändert habe, sagt der Australier nun am Medientag vor dem Singapur-Rennen: «Nein. Lando ist in der WM weiter vorne und hat daher die besseren Chancen, den Titel zu gewinnen. Baku war ein gutes Modell dafür, wie wir bei McLaren Rennen fahren wollen.» Norris hatte Piastri mit einem Duell mit Sergio Pérez (Red Bull Racing) einen Vorteil verschafft. Teamwork wie es im Buche steht also.

Piastri: «Das ist die Message, die wir senden wollen. In Bezug auf Racing war Baku perfekt. Solange ich in einer Position bin, Rennen zu gewinnen, will ich das tun, und ich habe in Baku bewiesen, dass ich dazu in der Lage bin. Aber natürlich helfe ich Lando gerne, wenn es Situationen gibt, in denen ich ihm helfen kann, die WM zu gewinnen. Es hat sich also nicht wirklich etwas verändert.»

Konnte der junge Australier seinen Sieg in Baku auch auf der Weiterreise nach Singapur ordentlich feiern? Piastri scherzt: «Nein, ich wurde am nächsten Tag ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, als ich mit George (Russell, Anm.) Uno im Flugzeug gespielt habe. Nein, im Ernst, es waren schöne Tage. Es ist immer schön, wenn man auf ein gutes Rennen zurückblicken kann. Ich habe nicht allzu viel gefeiert, aber es sind viele tolle Erinnerungen. Ich hoffe, dass wir das wir daraus was für Singapur mitnehmen können.»

Nach seinem Premierensieg in Budapest/Ungarn holte Piastri in Baku den zweiten Formel-1-Sieg seiner Karriere: «Die Menge an harter Arbeit und Druck hat den Sieg in Baku süßer schmecken lassen.» Der Australier erklärt: «Es war nicht unsere stärkste Strecke im Jahr. Es gab einige Rennen, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz schneller waren. Es war ein toller Boost fürs Selbstbewusstsein.»

Piastri: «Die Emotionen nach dem Baku-Rennen waren aus anderen Gründen besonders als es das in Ungarn war.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0