Letzter-GP-Einsatz? Das sagt Daniel Ricciardo

Das Gerücht, Daniel Ricciardo könnte in Singapur seinen letzten GP-Einsatz bestreiten, sorgte vor dem Rennwochenende für viel Aufregung. Der Australier aus dem Racing Bulls Team hat sich nun dazu geäussert.

Dass sich Daniel Ricciardo in diesem Jahr schwer tut, spiegelt sich auch in der WM-Tabelle. Da belegt der Formel-1-Routinier derzeit mit zwölf Zählern den 14. Zwischenrang. Nur vier Mal konnte der Australier in den bisherigen 17 Rennwochenenden Punkten. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Yuki Tsunoda ist derzeit WM-Zwölfter, er hat bereits 22 Punkte gesammelt, sieben Mal konnte der Japaner frische WM-Zähler bejubeln.

Das setzt den weitaus erfahreneren Ricciardo unter Druck, und nach dem Rennwochenende in Baku machte das Gerücht die Runde, der achtfache GP-Sieger könnte in Singapur sein letztes Rennen bestreiten. Danach müsse er sein Cockpit für Liam Lawson räumen. Was sagt der 35-Jährige aus Perth zu diesen Spekulationen?

«Ich denke nicht, dass das mein letztes Rennen ist, aber ich würde das auch nicht zu 100 Prozent ausschliessen oder mein Haus darauf verwetten. Denn ich bin schon zu lange bei diesem Sport dabei, um nicht zu wissen, dass das passieren kann. Wir wissen, wie dieser Sport funktioniert und es wäre auch nichts Neues, wir haben das schon erlebt, dass Piloten die Saison nicht beendet haben», sagte Ricciardo.

«Ich kann einfach nicht sagen, was passieren wird, aber das Verrückte an diesem Sport ist, dass wenn ich dieses Wochenende einen Podestplatz erobere, ich wohl der heisseste Kandidat sein werde. Ich weiss, dass sich in sehr kurzer Zeit sehr viel verändern kann», ergänzte der Lockenkopf.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0