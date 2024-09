Rosberg-Beobachtung über Lando Norris: «Ungewöhnlich» 26.09.2024 - 15:04 Von Silja Rulle

© LAT Ex-Pilot Nico Rosberg ist Experte beim Bezahlsender Sky

Lando Norris gewann in seinem McLaren in Singapur überlegen. Sky-Experte Nico Rosberg hat aber dennoch etwas Ungewöhnliches beobachtet. Rosberg: «Wenn er Weltmeister werden will, muss er das wegbekommen.»