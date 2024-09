Mike Krack gegen «kompletten Zerstörungsmodus»

Nach überraschend guten Ergebnissen für Aston Martin in Singapur warnt der Teamchef Mike Krack zwar einerseits vor falscher Zuversicht, was das Level des Autos betrifft. Aber auch vor zu viel Negativität.

Platz 8 für Aston Martin in Singapur war eine unverhoffte Punkteausbeute für das Team, das aktuell eigentlich nicht mit der Spitzengruppe mithalten kann.

Teamchef Mike Krack bilanziert nach dem Rennen dennoch: «Das Schlimmste ist zu sagen, dass man Best of the Rest ist. Wir sollten nicht in den kompletten Zerstörungsmodus gehen.»

Der Luxemburger: «Aber wir müssen sichergehen, dass die positiven Ergebnisse, die wir ansammeln, nicht davon ablenken, dass wir uns verbessern müssen und dass wir nicht da sind, wo wir sein wollten. Das ist entscheidend. Von außen sieht man Punkte, Punkte, Punkte. Die vier Team vor uns holen bei jedem Rennen aber ein Vielfaches unserer Punkte.»

Worauf er sich bezieht: Fernando Alonso hatte in Singapur komplett überraschend vier Punkte geholt, als er Achter wurde. Als logische Platzierung vor dem Rennen hatten Team und Fahrer Ränge um 13 oder 14 prophezeit.

Obwohl mit drei Wochen Pause jetzt eine Phase kommt, in der man eigentlich wunderbar am Auto für das restliche Saisonviertel arbeiten könnte, liegt der Fokus schon auf 2025, wie Krack verrät: «Es sind nicht nur diese drei Wochen, sondern schon ein paar Wochen mehr, in denen der Fokus auf der Zukunft liegt.»

Dennoch wird Aston Martin noch neue Teile für den Schlussspurt bringen. Die sind allerdings schon länger eingeplant gewesen.

Krack: «Die Teile, die noch kommen, sind schon vor langer Zeit abgesegnet worden. Im Moment blicken wir voll auf 2025.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0