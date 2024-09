McLaren-Teamchef Stella: «Einiges in der Pipeline» 26.09.2024 - 08:54 Von Adam Cooper

© LAT Andrea Stella (l.) feiert den McLaren-Sieg mit CEO Zak Brown

Andrea Stella, Teamchef von McLaren, kündigt vielversprechend an, das Team habe noch einige Upgrades in der Pipeline. Man wolle dabei aber vorsichtig sein, um nicht das zu riskieren, was man aufgebaut hat.