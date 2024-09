James Allison (Mercedes): «Das war ein Fehler»

Nach der Talfahrt von Lewis Hamilton in Singapur von Startplatz 3 auf Rang 6 im Endergebnis gibt nun auch Technikchef James Allison zu: «Wir hätten nicht auf den Soft-Reifen starten sollen. Das war ein Fehler.»

Ein Strategiefehler ließ Lewis Hamilton im Singapur-GP drei Plätze zurückfallen. Nun gibt auch sein Technikchef zu: Ihn auf weichen Reifen starten zu lassen, war ein Fehler.

Hamilton hatte auf einer Sponsorenveranstaltung die Mercedes-Strategie heftig kritisiert und gesagt, dass es für ihn keinen Sinn ergeben habe, auf dem Soft-Reifen zu starten. Er habe sich gegen die aufgeteilte Strategie gewehrt und sei «ratlos» gewesen. Seine gute Startposition von Rang 3 verlor Hamilton.

Im Debrief fürs Singapur-Rennen schließt sich Mercedes-Technikchef James Allison dem Urteil an.

Der Ingenieur: «Wir hätten nicht auf den Soft-Reifen starten sollen. Das war ein Fehler. Wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, würden wir es wie die anderen machen und die Medium-Reifen wählen.»

Allison erklärt, was hinter der Strategie steckte: «Die Überlegung war, dass man mit dem Soft-Reifen sehr oft abrupt vom Start wegkommt und gute Chancen hat, in den ersten Runden des Rennens einen oder zwei Plätze gut zu machen. Vor dem Rennen hatten wir nicht wirklich damit gerechnet, dass wir mit dem Soft-Reifen auf solche Schwierigkeiten stoßen würden. Wir dachten also, wir würden die Vorteile des Soft-Reifens nutzen können, um ein oder zwei Plätze gut zu machen.»

Der Plan ging nicht auf. Allison: «Das war nicht der Fall, weil die Starts einfach nicht so verliefen. Und dann hofften wir, dass sich die Nachteile der etwas empfindlicheren Soft-Reifen nicht wirklich negativ auswirken würden, denn insgesamt gesehen ist das Tempo bei einem Rennen in Singapur anfangs sehr, sehr niedrig, und die Fahrer steigern das Tempo dann über viele, viele Runden, sodass ein Soft-Reifen durchaus bis relativ weit in die Boxenstopp-Phase hinein halten kann.

Auch das ging nicht auf. Hamilton musste dann recht früh an die Box. Und wechselte auf Hart. Einen frischen Medium hatte man «im Schrank», wie Allison sagt, falls ein Safety Car gekommen wäre. Es war allerdings das erste Singapur-Rennen ohne Safety Car.

Auf dem harten Reifen hatte Hamilton Probleme, kam am Ende nur als Sechster ins Ziel.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0