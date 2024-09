Nico Hülkenberg (Haas) zu Platz 6: «Noch alles drin» 25.09.2024 - 17:09 Von Silja Rulle

© HaasF1Team Nico Hülkenberg in Singapur

Zwei zu null Punkte in Singapur. Der Kampf um Rang 6 in der Konstrukteurs-WM wird enger. Haas-Pilot Nico Hülkenberg glaubt an einen Kampf um die Platzierung: «Ich denke, jeder im Team glaubt fest daran.»