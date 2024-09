Fluch-Strafe: Deutliche FIA-Kritik von Jos Verstappen

Dass Max Verstappen für die Verwendung eines Kraftausdrucks in Singapur zur Strafe einen Sozialstunden-Einsatz kassiert hat, stösst auf viel Kritik – auch Vater Jos Verstappen findet klare Worte.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem forderte kurz vor dem Start des Singapur-Wochenendes von den GP-Piloten, dass sie mehr Acht auf ihre Wortwahl legen. Sie seien ja keine Rapper, argumentierte der 62-Jährige aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dass es der Präsident des Motorsport-Weltverbands ernst meinte, zeigte sich kurz darauf, denn nachdem Max Verstappen in der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag einen Kraftausdruck benutzt hatte, der sich auf das Auto und nicht etwa auf einen Gegner bezog, musste er bei den Regelhütern antraben.

Diese brummten dem Champion und WM-Leader Sozialstunden dafür auf, worauf Verstappen in den offiziellen FIA-Presserunden nur noch einsilbige Antworten ablieferte und stattdessen eigene Medienrunden abhielt.

Verstappen kritisierte das Vorgehen der FIA, und bekam dabei Rückendeckung von seinen Kollegen, die die Strafe auch als unnötig taxierten. Auch Vater Jos Verstappen ärgerte sich und erklärte gegenüber «Autosport»: «Ich denke, das ist das Lächerlichste überhaupt.»

«Aber wir haben das auch in der Rallye-WM gesehen», fügte der 52-Jährige Vater des dreifachen Champions an. Der GP-Veteran bezog sich dabei auf die 30.000-Euro-Strafe, die Rallye-Ass Sébastien Ogier für seine Kritik an der FIA in der Akropolis-Rallye geäussert hatte. «Ich denke nicht, dass die FIA einen sehr guten Job macht», betonte Jos Verstappen daraufhin, stellte aber auch gleich klar: «Doch dazu will ich lieber nicht allzu viel sagen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0