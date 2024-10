Günther Steiner über Lance Stroll: «Unter dem Radar»

Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner spricht über Aston Martin-Pilot Lance Stroll und kommt zum Schluss: Der 25-jährige Kanadier führt ein sehr unscheinbares Dasein in der Königsklasse.

Lance Stroll kämpft seit 2017 in der Formel 1 mit und bestreitet in diesem Jahr seine achte Saison in der Königsklasse. Der Erfolg des Kanadiers aus dem Aston Martin Team, das zu grossen Teilen seinem Vater Lawrence Stroll gehört, ist überschaubar. In den bisherigen 18 WM-Runden schaffte er es sechs Mal in die Punkte. Mit 24 WM-Zählern belegt er derzeit den elften WM-Rang.

Sein Teamkollege Fernando Alonso konnte bereits deutlich mehr WM-Zähler sammeln. Der zweifache Weltmeister fuhr doppelt so oft Punkte ein und belegt mit 62 Zählern den neunten Zwischenrang in der Fahrer-Wertung. Zuletzt holte er in Singapur als Achter vier frische Punkte. Stroll ging im Flutlichtrennen auf dem Marina Bay Street Circuit als Vierzehnter leer aus. Es war der fünfte Nuller in Folge, den er hinnehmen musste.

Über den 25-Jährigen aus Montreal wird auch kaum geredet, wie Günther Steiner feststellt. Der ehemalige Haas-Teamchef erklärt im «Red Flags»-Podcast, dass Stroll einfach kein Thema ist. «Es ist eigenartig, er bleibt völlig unter dem Radar. Man hört weder Gutes noch Schlechtes über ihn, er ist einfach nicht existent.»

Auf die Frage, ob sich die Fans einfach an Strolls Anwesenheit gewöhnt haben, antwortete der Südtiroler: «Genau. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Rennfahrer ist, und ich weiss nicht, woran das liegt.» Er vermutet, dass Stroll angesichts der Performance seines aktuellen Dienstwagens abwartet, bis er wieder ein Auto hat, mit dem er um gute Ergebnisse kämpfen kann.

«Wir alle wissen, dass er nicht als Rennfahrer Geld verdienen muss, er ist finanziell abgesichert, vielleicht liegt es daran, dass es scheint, dass er sich sagt: ‚Ich schlage mich gerade so durch, wen kümmert das schon? Ich warte, bis das nächstjährige Auto kommt und schaue, ob es besser ist.‘ Ich weiss nicht, ob das der Grund ist, denn ich kenne ihn nicht und habe nie mit ihm gesprochen», sagt Steiner, und betont noch einmal: «Aber er ist einer dieser Typen, über die kaum gesprochen wird – ob er in den Punkten liegt oder nicht.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0