Charles Leclerc über Fred Vasseur: Vollstes Vertrauen

Ferrari-Star Charles Leclerc ist sich sicher, dass seine Mannschaft auf dem richtigen Weg ist, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Der Monegasse vertraut dabei auf die Arbeit von Teamchef Fred Vasseur.

Dass die Ferrari-Teamführung nichts unversucht lässt, um wieder an die Spitze des Feldes zurückzukehren, beweist nicht zuletzt die Verpflichtung von Lewis Hamilton, der ab 2025 an der Seite von Charles Leclerc auf Punktejagd gehen wird. Die Mannschaft aus Maranello wollte sich auch die Dienste von Design-Genie Adrian Newey sichern.

Doch der langjährige Red Bull Racing-Technikchef entschied sich, bei Aston Martin an Bord zu gehen, um den Rennstall aus Silverstone an die Spitze zu bringen. Bei Ferrari respektiere man die Entscheidung des erfolgreichen Konstrukteurs, betonte Charles Leclerc in Singapur.

Der Monegasse sagte zur Entscheidung von Newey: «Es ist keine Enttäuschung, denn es ist ja nicht so, dass wir es nicht versucht oder nicht mit Adrian gesprochen hätten. Ich wusste, dass es Gespräche gab, aber dann hat er seine Entscheidung getroffen und wir respektieren sie.»

«Bei Ferrari haben wir immer die Mannschaft über die einzelne Person gestellt, und natürlich hat Adrian eine unglaubliche Erfolgsbilanz und Erstaunliches geleistet», fuhr der 26-Jährige fort. «Aber wir haben eine großartige Gruppe und ich habe keine Zweifel, dass wir ein extrem starkes Team haben, um an die Spitze zurückzukehren, und ich bin mit der Struktur wirklich zufrieden.»

Und mit Blick auf Teamchef Fred Vasseur beteuerte Leclerc: «Natürlich ist es Freds Aufgabe, das Team in die bestmögliche Position zu bringen, um Rennen zu gewinnen. Ich vertraue Fred zu 200 Prozent und bin voll und ganz von seiner Vision überzeugt.»

«Es ist ein kontinuierlicher Prozess, Ferrari zu verbessern und Jahr für Jahr besser zu werden. Wir befinden uns mitten in diesem Prozess, aber ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie er die Dinge sieht und was er tut.»

