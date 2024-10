George Russell: So hielt er Leclerc hinter sich

George Russell schaffte es in Singapur vor Charles Leclerc ins Ziel, obwohl der Ferrari-Pilot einen starken letzten Stint hinlegte. Mercedes-Technikchef James Allison erklärt, wieso der Monegasse nicht vorbei kam.

In Singapur steckte Charles Leclerc lange hinter Fernando Alonso und Nico Hülkenberg fest. Doch sobald der Ferrari-Star freie Fahrt hatte, zeigte er ein starkes Tempo und schaffte es damit auch an Lewis Hamilton vorbei. An dessen Teamkollegen George Russell kam der Monegasse allerdings nicht mehr vorbei, er kreuzte die Ziellinie hinter dem Mercedes-Fahrer und musste sich mit dem fünften Platz begnügen.

Dass Russell die Nase vorn behielt, lag nicht zuletzt an dessen Performance, wie Mercedes-Technikchef James Allison erklärt: Zunächst einmal möchte ich George ein großes Lob dafür aussprechen, dass er die Reifen gegen Ende des Rennens noch einigermassen am Leben erhalten hat.» Der Ingenieur lobte auch die Arbeit der Motor-Spezialisten, die das Triebwerk so einstellten, dass Russell am Ende genügend Leistung abrufen konnte.

«Ich denke auch, dass Leclerc viel von seinen Reifen abverlangt hat, um an George heranzukommen. Charles fuhr davor einige sehr, sehr schnelle Runden, und das ermöglichte es ihm, einige Runden vor dem Ende des Rennens aufzuschliessen, um vor der Zielflagge noch einmal anzugreifen», fährt Allison fort.

«Aber als er aufschloss, waren seine Reifen nicht mehr so gut, und er hatte nicht mehr so viel Power, um an George vorbeizukommen. Und dann fuhr George sehr, sehr sauber und ordentlich und schaffte es gerade noch, vorne zu bleiben», betonte der Brite noch einmal.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0