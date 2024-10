Damon Hill: Diese Fahrer haben Weltmeister-Potenzial

Die Frage, welcher der aktuellen Verstappen-Herausforderer das Zeug zum Weltmeister hat, beschäftigt nicht nur die Fans. Der ehemalige GP-Star und 1996er-Weltmeister Damon Hill liefert auch eine klare Antwort darauf.

Mit Lewis Hamilton, Max Verstappen und Fernando Alonso kämpfen derzeit gleich drei Mehrfachweltmeister in der Formel 1. Die Qualitäten des siebenfachen Weltmeisters, des dreifachen Champions aus dem Red Bull Racing Team und des zweifachen Gesamtsiegers aus Spanien sind unbestritten. Viel mehr Diskussionsstoff liefert die Frage, welcher der anderen 17 Fahrer auch das Zeug dazu hat, sich die WM-Krone zu schnappen.

Für den früheren GP-Star Damon Hill, der den Titel 1996 gewinnen konnte, steht fest: Es gibt gleich mehrere potenzielle Champions unter den Verstappen-Jägern. Der Brite erklärt in einer Spezial-Ausgabe des «F1 Explains»-Podcasts mit Blick auf den aktuellen WM-Zweiten und Singapur-Sieger Lando Norris: «Ich denke, er hat die Zutaten, die es dazu braucht. Er verfügt über die richtigen Qualitäten.»

«Und er verspürt auch diese Unzufriedenheit, wenn er als Zweiter ins Ziel kommt. Ich habe mir einige seiner Aussagen angesehen, die er während der Sommerpause gemacht hat. Er meinte, er sei in der ersten Saisonhälfte nicht gut genug gewesen. Er will der Beste sein», fügte der 64-Jährige an.

Zur Frage, welche anderen Fahrer vielleicht den Titel holen könnten, sagte Hill: «Wenn Oscar mal ein paar Jahre mehr in der Formel 1 war – so lange, wie Lando jetzt schon dabei ist, hat er sicherlich sehr viel mehr dazugelernt. Er wird zurückschauen und erkennen, dass er derzeit noch nicht über das nötige Rüstzeug verfügt. Er lernt immer noch dazu, auch wenn er natürlich definitiv über das nötige Talent und den Willen verfügt, den man haben muss. Er hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht.»

«Ausserdem würde ich George Russell nicht abschreiben. Ich denke, er ist sicherlich einer der Kandidaten, genauso wie Charles Leclerc, der in vielerlei Hinsicht ein typischer Ferrari-Pilot ist», ergänzt der 22-fache GP-Sieger.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0