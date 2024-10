Pirelli: Endlich Wetterglück am letzten Testtag

Liam Lawson drehte am zweiten Pirelli-Testtag in Mugello mehr als 100 Runden

Nachdem das Wetter den ganzen Test in Magny-Cours und auch den ersten Mugello-Testtag bestimmt hatte, durften sich die Pirelli-Ingenieure am zweiten Tag in Italien über einen produktiven Abschluss freuen.

Der Mugello-Reifentest, den Pirelli in dieser Woche abgehalten hat, begann so, wie die Testfahrten in Magny-Cours geendet hatten: Starker Regen verringerte den Nutzen der Daten, die mit den Ausfahrten über die 2025er- und 2026er-Reifen gesammelt werden sollten. Umso erfreuter waren die Ingenieure des exklusiven Formel-1-Reifenausrüsters, als am Mittwoch zum Testabschluss in der Toskana ideale Test-Bedingungen herrschten.

Vier Fahrer waren beim zweiten und letzten Testtag in Mugello im Einsatz. Liam Lawson durfte erneut im Testträger des Red Bull Racing Teams Gas geben, auch McLaren-Star Lando Norris und Charles Leclerc waren wieder im Einsatz. Letzterer teilte sich die Arbeit mit seinem Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz, der die erste Hälfte es Tages auf die Piste.

Wie schon zuvor wurde die Testarbeit aufgeteilt. Während Red Bull Racing und Ferrari Daten über die 2025er-Mischungen – und speziell die härtesten Reifen, die im nächsten Jahr zum Einsatz kommen – sammelten, konzentrierte sich McLaren auf die ersten Erfahrungskilometer auf den Prototyp-Reifen für die 2026er-Saison.

In der ersten halben Stunde war die Piste noch feucht, deshalb waren alle Autos zunächst mit den Intermediates ausgestattet. Ab 11 Uhr wurden dann die Slicks aufgezogen und alle konnten die geplanten Programme auch absolvieren. Insgesamt 390 Runden wurden am letzten Testtag gedreht. Die meisten davon legte Norris mit 118 Runden zurück. Lawson umrundete den italienischen Kurs 116 Mal, Leclerc schaffte am Nachmittag 79 Umläufe und Sainz deren 77.

Die nächsten Tests für die Reifen des nächsten Jahres finden im Rahmen des zweiten freien Trainings in Mexiko-Stadt statt, das zu diesem Zweck verlängert wird. Die 2026er-Tests werden beim nächsten exklusiven Pirelli-Reifentest in Magny-Cours wieder aufgezogen, der am 13. und 14. November über die Bühne gehen wird. Dann ist das Alpine-Testauto auf der Bahn.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0