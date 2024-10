Lando Norris: «Das ist wohl der härteste Gegner»

ando Norris ist der erste Verfolger von Max Verstappen, der die WM mit einem Vorsprung von 52 Punkten anführt. Das Spitzenduell gegen den Titelverteidiger ist kein Kinderspiel, betont der McLaren-Star.

Lando Norris konnte in Singapur wieder näher an WM-Spitzenreiter Max Verstappen heranrücken. Der Brite aus dem McLaren-Team ist nun bis auf 52 Punkte an den Red Bull Racing-Star herangerückt. Der Kampf gegen den Weltmeister der letzten drei Jahre ist alles andere als einfach, wie Norris selbst gesteht.

Im Gespräch mit «The Athletic» sagte der 24-Jährige über den Niederländer: «Er ist wohl der härteste Gegner auf der Strecke.» Der 61-fache GP-Sieger profitiere in den Spitzenkämpfen von seiner Erfahrung, fuhr der Engländer fort.

«Es hilft ihm, dass er in den letzten vier oder fünf Jahren in dieser Position war», ist sich Norris sicher, und betont: «Für mich ist das alles noch ziemlich neu.»

Das Spitzenduell der beiden befreundeten GP-Stars verlief in diesem Jahr nicht immer reibungslos, in Österreich gerieten die Beiden im Kampf um die Rennführung aneinander und mussten den Sieg George Russell überlassen. Sie selbst fielen zurück und Verstappen kassierte eine 10-sec-Strafe.

«Das lief natürlich nicht wie gewünscht», erklärt Norris rückblickend, und fügt trotzig an: «Dennoch habe ich das Gefühl, dass ich den Zweikampf an jenem Sonntag für mich entschieden habe – auch wenn ich das Rennen nicht gewonnen habe.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0