Mercedes: Saison 2025 wird nicht geopfert

2026 steht die nächste Formel-1-Regelrevolution auf dem Programm, und die Entwicklung der nächsten Generation von Autos und Motoren läuft bereits. Die Saison 2025 wird dafür aber nicht geopfert, wie Toto Wolff betont.

Das Mercedes-Team hat sich seit der letzten grossen Regeländerung, die auf 2022 hin umgesetzt wurde, schwer damit getan, eine gute Performance an den Tag zu legen. In diesem Jahr kam der Aufschwung vor der Sommerpause, doch in den jüngsten Rennen lief es wieder weniger gut für die Marke mit dem Stern.

Dass sich das Team mit der aktuellen Fahrzeuggeneration schwer tut, sei aber kein Grund, den Fokus ganz auf die nächste Generation von GP-Autos zu legen, die 2026 auf die Strecke kommen wird, wie Toto Wolff betont. Der Teamchef des Mercedes-Werksteams erklärte im Gespräch mit «Motorsport.com»: «Diese Frage stellt sich jedes Jahr, speziell, wenn eine so grosse Veränderung der Regeln ansteht: Opferst du ein Jahr für das nächste?»

«Ich halte mich da gerne an Niki Lauda, der bei der Frage, ob er lieber dieses oder das nächste Jahr gewinnen wolle, immer gesagt hatte: Beide», ergänzte der Wiener, und betonte: «Manchmal ist es einfacher, als man denken würde.»

«Wir werden den Fokus wahrscheinlich etwas früher auf 2026 legen, aber das wird nichts grundlegend verändern. Niemand wird schon im Januar aufgeben, ausser er merkt, dass er wirklich nirgendwo ist», ist sich Wolff sicher. « Aber es gibt nichts zu gewinnen, denn zwischen dem zehnten und dem siebten Platz besteht für uns sowieso kein Unterschied. Wir kämpfen um Siege und Podestplätze und können die Saison deshalb nicht abschreiben.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0