Sergio Pérez (Red Bull Racing): Raum für Verbesserung

​Der WM-Lauf der USA bei Austin wird für Sergio Pérez der 276. GP-Einsatz sein. Auf der texanischen Rennstrecke konnte «Checo» bislang nur einmal einen Podestplatz erringen.

Oft geht es am «Circuit of the Americas» bei Austin (Texas) hoch her, denn ein stattlicher Teil des begeisterungsfähigen Publikums kommt aus dem benachbarten Mexiko. Mexiko-Stadt ist von Austin nur zweieinhalb Flugstunden entfernt.

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez sagt: «Austin fühlt sich für mich immer wie ein Heimrennen an, die Unterstützung weiss ich wirklich zu schätzen.»

«Wir hatten nach Singapur drei Wochen Pause, und irgendwie hat sich das viel länger angefühlt. Nun endlich wieder Rennen zu fahren, das macht bei einer so anspruchsvollen Strecke doppelt Spass.»

Spass ja, Erfolg naja: Bei elf Grands Prix auf dem COTA konnte Pérez nur einen Podestplatz erringen, als Dritter 2021. Eine ziemlich magere Bilanz für den sechsfachen GP-Sieger mit immerhin 39 Podestplatzierungen.





Sergio Pérez beim USA-GP in Austin

2012 mit Sauber: 11.

2013 mit McLaren: 7.

2014 mit Force India: out (Kollision)

2015 mit Force India: 5.

2016 mit Force India: 8.

2017 mit Force India: 8.

2018 mit Racing Point: 8.

2019 mit Racing Point: 10.

2021 mit Red Bull Racing: 3.

2022 mit Red Bull Racing: 4.

2023 mit Red Bull Racing: 4.



Pérez weiter: «Ich habe mich zuhause in Mexiko intensiv auf die kommenden GP-Wochenenden vorbereitet, und wir haben fleissig am Rennwagen gearbeitet. Wir haben Einiges umgebaut und versprechen uns davon eine Menge.»



«Wir fahren im Sprint-Format, will heissen, wir haben nur ein freies Training Zeit, um die Änderungen zu prüfen, dann geht es bereits in die Quali für den Sprint. Aber genau unter Druck arbeitet dieses Team am besten. Wir sind bereit.»





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0