Christian Horner: «Liam Lawson in USA mit Strafe»

​Der 22-jährige Neuseeländer Liam Lawson wird ab dem USA-GP in Texas für Daniel Ricciardo in Diensten der Racing Bulls fahren – und er muss gleich mal mit einer stattlichen Strafe klarkommen.

Schon seltsam, wie die Karrieren des Australiers Daniel Ricciardo und des Neuseeländers Liam Lawson verwoben sind. Als Ricciardo sich in Zandvoort 2023 eine Handverletzung zuzog, trat für ihn fünf Mal Lawson an – mit Platz 9 in Singapur als Highlight.

Nun hat Red Bull nach dem Singapur-GP entschieden: Lawson darf bei den letzten sechs Rennwochenenden der Saison zeigen, was in ihn steckt, Ricciardo musste sein Cockpit räumen.

Was viele Formel-1-Fans nicht wissen: Kommt es zu einem Fahrerwechsel, dann übernimmt der Nachfolger das Motorkontingent seines Vorgängers. Im Falle Lawson bedeutet dies – er wird in Texas eine Strafe von mindestens zehn Rängen zurück verdauen müssen, denn bei Ricciardo bahnte sich im Sommer an, dass er mit dem vom Reglement erlaubten Motorkontingent nicht auskommen wird.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner im Podcast F1 Nation: «Wir wussten, dass Liam in den USA eine Strafversetzung in Kauf nehmen muss. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann ist da gleich mal Druck aus dem Kessel, wenn er zurückkehrt.»



«Letztlich ändert das aber nichts an seiner Aufgabe: Liam wird an Yuki Tsunoda gemessen. 2023 hat Lawson gegen den Japaner gut ausgesehen, aber seither hat Yuki stattliche Fortschritte gemacht. Ich bin selber gespannt zu erleben, wie sich das entwickeln wird.»



«Liam hat sich im vergangenen Jahr als sehr anpassungsfähig erwiesen. Eine Angewöhnungsphase gab es nicht. Er war sofort schnell. Er hat uns auch bei einigen Testeinsätzen mit RBR viel Eindruck gemacht.»



«Aber nochmals – er tritt nicht mehr gegen den gleichen Yuki an. Tsunoda hat seinen tollen Grund-Speed behalten, ist aber reifer geworden.»





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0