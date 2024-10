Jenson Button: «Norris kann Verstappen einholen»

​Sechs GP-Wochenenden vor Ende der Formel-1-Saison 2024 hat Max Verstappen einen Vorsprung von 52 Punkten auf Lando Norris. Weltmeister Jenson Button sagt, wieso Norris das wettmachen kann.

Im letzten Viertel der abwechslungsreichen Formel-1-Saison 2024 muss Lando Norris anpacken, was vor ihm noch kein GP-Fahrer geschafft hat: Sechs Rennen vor Schluss beträgt sein Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen 52 Punkte.

Die Formkurve bei McLaren und bei Lando Norris stimmt, Max Verstappen und Red Bull Racing hingegen sind seit bald vier Monaten ohne GP-Sieg – als Verstappen und RBR beim Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Cataluna triumphierten.

Schon merkwürdig, diese Saison: Verstappen gewann sieben der ersten Saisonrennen und ist nun acht GP-Wochenende lang ohne Volltreffer.

Jenson Button glaubt fest an die Chance seines Landsmannes Norris. Der 44-jährige Weltmeister von 2009 und 15-fache GP-Sieger sagt als Experte der britischen Sky: «Ja, Lando kann das noch schaffen, denn der Druck auf Verstappen nimmt in verschiedener Hinsicht zu.»



«Zunächst mal machen ihm ja nicht nur Norris, Oscar Piastri und McLaren das Leben schwer. Wir haben da auch noch Ferrari und Mercedes, die munter mitmischen. Red Bull Racing läuft das alles nicht mehr so leicht von der Hand wie im ersten Teil der Saison.»



«Ich halte Max mental für wahnsinnig stark. Er ist gewiss ein Fahrer, der mehr Druck aushält als die meisten anderen Piloten. Aber auch für ihn ist das eine schwierige Situation. Da ist der nagende Gedanke, dass er vielleicht für den Rest der Saison nicht mehr gewinnen wird.»



«Er ist in jedem Rennen gezwungen, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen, und dadurch wird es noch schwieriger, aufs Podest zu gelangen.»



Jenson Button spricht aus eigener Erfahrung, in Erinnerung an 2009, als ihn Sebastian Vettel und Red Bull Racing jagten, wenn er anfügt: «Das Auto ist ganz offensichtlich nicht mehr so konkurrenzfähig wie im ersten Teil der Saison, und wenn dich dann einer so gnadenlos jagt, dann ist das verdammt hart.»





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0