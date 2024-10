Race of Champions 2025: Vettel/Schumacher in Sydney

​Erstmals findet das renommierte Race of Champions (RoC) down under statt – am 7./8. März in Sydney (Australien). Dabei sind auch die beiden Deutschen Sebastian Vettel und Mick Schumacher.

Nach zwei Ausgaben des Race of Champions (RoC) auf Schnee und Eis 2022 und 2023 wird es den Teilnehmern richtig warm: Gefahren wird 2025 am 7./8. März im früheren Olympia-Stadion von Sydney (Australien), das RoC wird damit erstmals in der südlichen Hemisphäre ausgetragen.

Auf der 950 Meter langen Parallelstrecke messen sich mit identischen Fahrzeugen auch der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (37) und Formel-2-Champion Mick Schumacher (25), die zum dritten Mal Seite an Seite für Deutschland antreten.

Vettel eroberte 2025 in London den RoC-Einzeltitel und an der Seite von Micks Vater Michael Schumacher sechs Mal den Nationen-Pokal. Mit Mick Schumacher wurde Sebastian 2019 in Mexiko Gesamtzweiter, damals noch als Ferrari-Fahrer. Der junge Schumacher wurde 2023 in Schweden toller Zweiter im Einzel.



Der 53-fache GP-Sieger Vettel sagt: «Ich freue mich sehr, beim Race of Champions wieder dabei zu sein und mit Mick für Deutschland an den Start zu gehen. Sydney gehört bestimmt zu den schönsten Städten der Welt, und das frühere Olympiastadion wird eine grandiose Kulisse bieten.»



Der Heppenheimer weiter: «Beim RoC werden wird daran erinnert, wieso uns der Rennsport so fasziniert – pure Konkurrenz, mit gleichwertigen Fahrzeugen haben die Piloten keine Ausreden.»



Mick Schumacher meint: «Ich bin sehr gerne in Australien, und es wird riesigen Spass machen, zusammen mit Seb anzutreten. Nach meinem zweiten Platz im Einzel von Schweden 2023 und Rang 2 mit Seb 2029 in Mexiko will ich endlich den Sieg erobern. Wir werden den Fans eine spektakuläre Show bieten.»



RoC-Chef Fredrik Johnsson kann zum Beginn des Kartenverkaufs mit Vettel und Schumacher ein Knaller-Duo präsentieren, dazu hat er den siebenfachen Supercars-Champions Jamie Whincup im Feld. Johnsson wird im Laufe der kommenden Wochen (so wie es beim RoC üblich ist) Schritt um Schritt weitere Teilnehmer aus den Kategorien Formel 1, Langstreckensport, IndyCar, Formel 2, NASCAR, Rallye und Rally X bekanntgeben.





Race of Champions – die Sieger

1988 Montlhéry (F): Juha Kankkunen (FIN)

1989 Nürburgring (D): Stig Blomqvist (S)

1990 Barcelona (E): Stig Blomqvist (S)

1991 Madrid (E): Juha Kankkunen (FIN)

1992 Gran Canaria (E): Andrea Aghini (I)

1993 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

1994 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

1995 Gran Canaria (E): François Delecour (F)

1996 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

1997 Gran Canaria (E): Carlos Sainz (E)

1998 Gran Canaria (E): Colin McRae (GB)

1999 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

2000 Gran Canaria (E): Tommi Mäkinen (FIN)

2001 Gran Canaria (E): Harri Rovanperä (FIN)

2002 Gran Canaria (E): Marcus Grönholm (FIN)

2003 Gran Canaria (E): Sébastien Loeb (F)

2004 Paris (F): Heikki Kovalainen (FIN)

2005 Paris (F): Sébastien Loeb (F)

2006 Paris (F): Mattias Ekström (S)

2007 London (GB): Mattias Ekström (S)

2008 London GB): Sébastien Loeb (F)

2009 Peking (CHN): Mattias Ekström (S)

2010 Düsseldorf (D): Filipe Albuquerque (P)

2011 Düsseldorf (D): Sébastien Ogier (F)

2012 Bangkok (T): Romain Grosjean (F)

2013 nicht durchgeführt

2014 Barbados (BDS): David Coulthard (GB)

2015 London: Sebastian Vettel (D)

2016 nicht durchgeführt

2017 Miami (USA): Juan Pablo Montoya (COL)

2018 Riyadh (KSA): David Coulthard (GB)

2019 Mexiko-Stadt (MEX): Benito Guerra (MEX)

2020 Veranstaltung virtuell als E-Sport

2021 kein Race of Champions

2022 Pite Havsbad (S): Sébastien Loeb (F)

2023 Pite Havsbad (S): Mattias Ekstrlöm (S)

2024 kein Race of Champions





Die Nationensieger

1999 Finnland (Mäkinen, Lehto, Tiainen)

2000 Frankreich (Laconi, Muller, Panizzi)

2001 Spanien (Puras, Xaus, Alonso)

2002 USA (Johnson, Gordon, Edwards)

2003 All Stars (Nieto, da Matta, Panizzi)

2004 Frankreich (Alesi, Loeb)

2005 Skandinavien (Kristensen, Ekström)

2006 Finnland (Kovalainen, Grönholm)

2007 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2008 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2009 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2010 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2011 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2012 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2014 Team Nordic (Kristensen, Solberg)

2015 England 1 (Priaulx, Plato)

2017 Deutschland (Vettel, Wehrlein)

2018 Deutschland (Bernhard, Rast)

2019 Team Nordic (Kristoffersson, Kristensen)

2020 Veranstaltung virtuell als E-Sport

2021 kein Race of Champions

2022 Norwegen (Solberg, Solberg)

2023 Norwegen (Solberg, Solberg)

2024 kein Race of Champions