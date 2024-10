Sergio Pérez (11.): «Das war sehr frustrierend»

Während Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen die Pole zum Austin-Sprint erobern konnte, musste sich Sergio Pérez mit dem SQ2-Aus abfinden. Der Red Bull Racing-Routinier weiss: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns.»

Sergio Pérez durfte sich nach seinem Einsatz im Sprint-Qualifying auf dem Circuit of the Americas ärgern. Denn der Red Bull Racing-Pilot musste sich im zweiten Teil der dreiteiligen Session mit dem elften Platz begnügen, nachdem er im SQ1 noch die achtschnellste Runde geschafft hatte. Damit war die Zeitenjagd für ihn gelaufen.

Der 34-Jährige aus Guadalajara verpasste den Einzug ins letzte Sprint-Quali-Segment deutlich – fast zwei Zehntel fehlten ihm auf die Zeit von Yuki Tsunoda, der sich mit der zehntschnellsten SQ2-Runde das Weiterkommen sicherte. Entsprechend enttäuscht fiel die Zwischenbilanz von Formel-1-Routinier Pérez nach getaner Arbeit aus.

«Das war sehr frustrierend, denn zwischen SQ1 und SQ2 konnte ich mich kein bisschen verbessern, tatsächlich war es eher ein Rückschritt mit den Reifen, und das hat die Arbeit deutlich erschwert», seufzte der sechsfache GP-Sieger, der auch festhielt: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns.»

«Ich hatte am Anfang der Runde, im ersten Sektor, zu sehr zu kämpfen, und das müssen wir uns ansehen. Auch in den Highspeed-Passagen habe ich Mühe, und das müssen wir in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass wir einige Erkenntnisse gesammelt haben, die es uns erlauben, Fortschritte zu erzielen, damit wir im Qualifying zum Rennen alles richtig hinbekommen», fügte der aktuelle WM-Achte an, und tröstete sich: «Das Hauptziel lautet, im Rennen stark zu sein und heute Morgen sah unser Renntempo vielversprechend aus.»

Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing