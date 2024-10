Liam Lawson (15.): Gute Noten für Austin-Auftakt

Liam Lawson kam im Sprint-Qualifying auf dem Circuit of the Americas zwar nur auf den 15. Platz. Von Alan Permane gab es für den Neuseeländer dennoch ein gutes Zwischenzeugnis für den Austin-Auftakt.

Für Liam Lawson begann am Freitag in Austin ein neues, aufregendes Karriere-Kapitel. Der junge Neuseeländer, der den Platz von Daniel Ricciardo im Racing Bulls Team übernehmen durfte, war zum ersten Mal in seinem Leben als Stammfahrer der Königsklasse unterwegs. Erstmals rückte er auch auf dem Circuit of the Americas in Texas aus.

Und der 22-Jährige überzeugte gleich im ersten freien Training, das er auf Platz 13 der Zeitenliste beendete. Von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda trennten ihn weniger als eineinhalb Zehntel. Im darauffolgenden Sprint-Qualifying musste er sich wegen einer gestrichenen Rundenzeit zwar mit Platz 15 begnügen – während Tsunoda den Q3-Einzug schaffte und am Ende die neuntschnellste Runde drehte – dennoch bekam er von Ingenieur Alan Permane gute Noten für seinen Einsatz.

Der 57-jährige Brite lobte: «Das war eine gute Leistung von Yuki, auch wenn wir es nicht geschafft haben, die Haas-Piloten hinter uns zu lassen, die im WM-Kampf unsere Hauptgegner sind. Auch Liam hat ganze Arbeit geleistet, denn er kam im ersten Training gleich auf Touren. Es lief etwas unglücklich für ihn, weil er in der ersten Kurve leicht neben die Piste geriet, und ihm deshalb die Zeit gestrichen wurde. Wäre das nicht passiert, wäre er auf Platz 12 gelandet und weniger als zwei Zehntel langsamer als Yuki geblieben. Das war also ein sehr guter erster Tag für ihn.»

Lawson selbst erklärte: «Es war schön, wieder im Cockpit zu sitzen und ich konnte auch gleich ein gutes Tempo fahren. Ich konnte immer schneller fahren, doch dann habe ich das Limit gefunden. Ich kam etwas weit raus auf dem Randstein und den Rest der Runde habe ich dann versucht, Wiedergutmachung zu leisten. Das war keine saubere Runde, was wirklich schade ist, denn das Auto ist sehr schnell.»

Und Tsunoda fasste seinerseits zusammen: «Das war ein kniffliges Sprint-Qualifying, dennoch habe ich es ins dritte Segment geschafft. Allerdings besteht zum Haas-Team und zu den Williams-Fahrer immer noch ein Rückstand, denn sie sind hier wirklich schnell unterwegs. Wir müssen uns nun anschauen, was wir besser hätten machen können und wie wir das Auto verbessern können, und dann werden wir versuchen, auch im Qualifying zum GP in den dritten Abschnitt zu kommen. Ich werde im Sprint von Startplatz 9 natürlich alles geben, um es in die Punkte zu schaffen.»

Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing