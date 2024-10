Max Verstappen zum Sprint-Sieg: Ein Gefühl wie früher

​Max Verstappen hat den Sprint von Austin (Texas) gewonnen, vor Carlos Sainz und Lando Norris. Der Weltmeister hat damit zum elften Mal einen Sprint gewonnen und den vierten in dieser Saison.

Das war weltmeisterlich: Max Verstappen (27) hat den 19 Runden kurzen Sprint auf dem Circuit of the Americas (COTA) gewonnen und sich damit acht WM-Punkte gesichert. Es ist der elfte Sieg des Niederländers in einem Formel-1-Sprint, sein zweiter nach 2023 in Austin, sein vierter in der GP-Saison 2024.

Verstappen hat damit erstmals nach vier GP-Wochenenden wieder mehr Punkte gesammelt als Verfolger Norris. Red Bull Racing hat mit den jüngsten Verbesserungen Speed gefunden, keine Frage.

Verstappen über seinen sechsten Sprint-Sieg in Folge: «Das war nicht übel, ein Gefühl wie früher. Ich bin sehr glücklich, wie das gelaufen ist.»

«Klar bin ich erleichtert. Lange Zeit habe ich mehr in meinem Rückspiegel blicken müssen als nach vorne, heute konnte ich endlich wieder mal mein Tempo fahren.»





Ich würde nicht behaupten, dass alles ist wie zu Beginn der Saison. Aber der Wagen fühlt sich endlich wieder besser ausbalanciert an. Ich konnte mit den Reifen haushalten und den Sieg nach Hause fahren. Das ist für unser Team ermutigend.»



«Wir scheinen es geschafft zu haben, den Wagen wieder in ein Fenster zu bringen, in welchem er konstant ein gutes Gefühl vermittelt. Nun hoffe ich natürlich, wir können diese positiven Zeichen in ein gutes Quali- und GP-Ergebnis umsetzen.»





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:06:146 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,882 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,240

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,956

05. George Russell (GB), Mercedes, +15,766

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,724

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +25,161

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,588

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +29,950

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +37,059

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +38,363

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +39,460

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +41,236

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +41,995

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,804

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +44,008

17. Alex Albon (T), Williams, +44,564

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,807

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +52,842

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +54,476





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Norris 285

03. Leclerc 250

04. Piastri 237

05. Sainz 197

06. Hamilton 177

07. Russell 159

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 25

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

23. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 522 Punkte

02. Red Bull Racing 483

03. Ferrari 453

04. Mercedes 336

05. Aston Martin 86

06. Haas 34

07. Racing Bulls 34

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ­– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing