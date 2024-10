Franco Colapinto (9.): «Muss aus Fehler lernen»

Ein Dreher im letzten Abschnitt des Sprint-Qualifyings in Austin sorgte dafür, dass sich Williams-Rookie Franco Colapinto mit dem zehnten Platz begnügen musste. Der Argentinier ärgerte sich hinterher über sich selbst.

Im Sprint-Qualifying auf dem Circuit of the Americas konnte Franco Colapinto wieder sein Talent unter Beweis stellen. Der Williams-Rookie schaffte es ins SQ3, während die Zeitenjagd für seinen Teamkollegen Alex Albon wegen eines Drehers bereits nach dem ersten Segment vorbei war.

Allerdings blieb auch der Argentinier nicht fehlerfrei. Er drehte sich bei seinem ersten SQ3-Versuch und musste seine Rundenzeit deshalb mit platten Reifen aufstellen. Deshalb kam er am Ende nicht über den zehnten Platz hinaus.

«Das war ein gutes Sprint-Qualifying, allerdings ärgere ich mich über mich selbst, denn wir waren grundsätzlich in der Lage, die Autos um uns zu schlagen. Doch mir unterlief in der ersten Kurve ein Fehler. Ich habe versucht, die verlorene Zeit aufzuholen, aber es reichte dann nicht, um weiter vorne zu landen», seufzte der 21-Jährige aus Buenos Aires.

«Leider hatte ich keine saubere SQ3-Runde, sonst hätte es meiner Meinung nach für die Top-8 gereicht. Ich muss aus diesem Fehler lernen und das Limit der Reifen besser verstehen», übte sich Colapinto daraufhin in Selbstkritik. Gleichzeitig tröstete er sich: «Ich hatte nur eine Stunde, um die Strecke mit diesem Auto kennenzulernen, und ich konnte gute Fortschritte erzielen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre. Aber wir starten in der Nähe der Punkteränge, mal schauen, was im Sprint von dort möglich ist.»

Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472





