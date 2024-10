Christian Horner: «Die Vorwürfe sind reine Paranoia»

​Aufreger im Fahrerlager des Circuit of the Americas bei Austin (Texas): Der Vorwurf von McLaren-CEO Zak Brown, Red Bull Racing fahre mit einem illegalen Auto. Die FIA ist anderer Ansicht.

McLaren-CEO Zak Brown hat WM-Gegner Red Bull Racing unterstellt, mit dem Rennwagen zu tricksen. Es geht um die Feineinstellung der Kante zu Beginn des Unterbodens. Der Kalifornier Brown stellt in den Raum, RBR habe Mittel und Wege gefunden, den Bodenabstand in unerlaubter Art und Weise zu verändern, nämlich unter den so genannten Parc fermé-Bedingungen, wenn an den Autos zwischen Quali und Rennen nur unter Aufsicht und in beschränkter Art und Weise gearbeitet werden darf.

Die FIA-Regelhüter haben sich das in der Red Bull Racing-Box genauer angeschaut. Eine solche Vorrichtung gibt es tatsächlich, allerdings kann sie – ist der Wagen fertig zusammengebaut – nicht verwendet werden; nur dann, wenn unter Anderem die Pedale entfernt sind.

Nikolas Tombazis vom Autosport-Weltverband FIA: «Was uns angeht, so ist das keine Geschichte. Es gibt null Nachweis, dass Red Bull Racing etwas Unerlaubtes getan hat. Von unserer Seite aus haben wir alles getan, um Verdächtigungen zu unterbinden.»



Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle schätzt als GP-Experte von Sky die Situation so ein: «Es gehört zu den Aufgaben von Zak Brown, beim Gegner Unruhe zu stiften.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Zunächst mal gehört eine solche Vorrichtung zu jenen technischen Details, die offenliegen, von welchen die Gegner also wissen. Ferner hat jedes Team ein solches Werkzeug. Wir haben sie im Fussraum und das seit drei Jahren. Um damit zu arbeiten, musst du die Pedale entfernen, zahlreiche Kabel und Verkleidungen. Sie ist tief im Chassis untergebracht.»



«Das alles ist doch nur Gejammer der Gegner, und die FIA hat jetzt genauer hingeschaut, um diese Paranoia im Fahrerlager zu unterbinden. Vielleicht soll das alles ein wenig Ablenkung sein. Manchmal wird in diesem Sport ein Feuer gelegt, um von einem anderen Brandherd abzulenken.»



Noch für das GP-Wochenende hier in Texas musste McLaren am Heckflügel nacharbeiten. Da ging es um einen Flügel, der sich angeblich zu stark verbogen hat.



Horner: «Ein solches Getöse gehört zum Tagesgeschäft der Formel 1, und ich bin sicher, bis Abu Dhabi wird noch Anderes auf den Tisch kommen. Wir haben 600 Vorrichtungen im Rennwagen, mit welchen wir das Auto auf eine Bahn trimmen können. So wie alle unsere Gegner. Aber nichts davon darf unter Parc fermé-Bedingungen angefasst werden, und das haben wir auch nicht getan.»



Martin Brundle: «Wäre am RBR-Auto im Sperrbereich gearbeitet worden, so wäre das nicht nur den FIA-Offiziellen aufgefallen, es gäbe davon auch TV-Bilder.»



Horner: «Unsere Autos sind in den vergangenen drei Jahren genauer angeschaut worden als alle anderen Rennwagen. Wir bleiben ganz gelassen, denn wir wissen, dass wir nichts Unerlaubtes getan haben.»





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing