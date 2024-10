Fred Vasseur zum Ferrari-Doppelsieg: Der perfekte Tag

​Ferrari hat zum zweiten Mal in der GP-Saison 2024 einen Doppelsieg errungen – in Australien war es Carlos Sainz vor Charles Leclerc, in Texas Leclerc vor Sainz. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur strahlt.

Der nunmehr achtfache GP-Sieger Charles Leclerc sagte nach seinem Triumph im Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA): «Besser hätte das für uns nicht laufen können.»

Diese Ansicht teilt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. Der Franzose im Fahrerlager von COTA: «Das ist der perfekte Tag, ich würde sogar sagen, es war das perfekte Wochenende. Wir hatten ein paar Probleme im Qualifying, aber die hatten ihre Gründe, denn wir haben da schon fürs Rennen gearbeitet. Unser Tempo heute war wirklich klasse. Wir haben das Rennen kontrolliert, und das Team einen makellosen Job gemacht – auf und neben der Bahn.»

Erneut hat Ferrari sein Glück in einer Einstoppstrategie gesucht, dabei gingen die Experten von Pirelli von einem Zweistopper aus. Vasseur: «Nur ein Stopp, das war bei uns von Anfang an der Plan. Es hat uns dabei geholfen, dass das Safety-Car auf die Bahn kam, denn da haben wir vier Runden Reifen schonen können.»

«Aber eine Safety Car-Phase birgt auch die Gefahr, von den Gegnern überrascht zu werden. Das ist uns heute nicht passiert. Wir haben dieses Rennen ideal umgesetzt.»



Schon sprechen Leclerc und Sainz keck davon, McLaren die Führung im Konstrukteurs-Pokal streitig zu machen. Vasseur: «Es wäre arrogant anzunehmen, dass sich unsere Fahrer immer so wohl fühlen werden mit dem Wagen. Jede Strecke ist anders, und die Bedingungen variieren. Wir wissen, dass nächste Woche eine grosse Herausforderung auf uns zukommt, in der Höhenluft von Mexiko. Es sieht so aus, dass wir nach Monza einen grossen Schritt nach vorne gemacht haben, was die Fahrbarkeit des Autos angeht. Die beiden Fahrer fühlen sich viel wohler, das stimmt, und es ist mehr Perfomance da. Aber es wird nicht jedes Mal so gut laufen wie hier.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0