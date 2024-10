Dreher Lewis Hamilton: Konsequenz für Mexiko?

​In der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 hat es das noch nie gegeben: Lewis Hamilton muss wegen eines Drehers im Rennen aufgeben. Das könnte Auswirkungen aufs Wochenende in Mexiko haben.

Ausgerechnet auf seinem geliebten Circuit of the Americas, wo er zwei WM-Titel sichergestellt und fünf Mal gewonnen hat, erlebt Mercedes-Star Lewis Hamilton eine der bittersten Stunden seiner Karriere – out nach wenigen Runden, wegen eines Drehers, nicht etwa wegen Kollision oder technischen Defekts, das hat es seit zehn Jahren nicht gegeben.

Hamilton war von 20 Fahrern der einzige Pilot, der keine Zielflagge sah. Lewis: «Ich hatte einen guten Start und konnte schon einige Ränge gutmachen, lag bereits auf P12. Um genau zu sein, war das einer meiner besten Starts in letzter Zeit.»

«Ich fühlte mich gut im Wagen und hatte nicht den Eindruck, dass ich übermässig Attacke mache. Ich wollte die Reifen in Ruhe ins beste Arbeitsfenster bringen. Aber dann setzte der Wagen einige Male auf, zuerst mit der Vorder-, dann mit der Hinterachse, und schon kreiselte ich von der Strecke. Das wirkte wie beim Unfall von George Russell am Samstag in der GP-Quali.»

«Im ersten Training erlebte ich in Kurve 3 eine ähnliche Situation, da habe ich mich auch gedreht. Und das ist seltsam, weil ich mich an jener Stelle noch nie gedreht hatte.»



«Es könnte etwas zu tun haben mit unseren jüngsten Verbesserungen. George ist im Rennen mit der alten Spezifikation gefahren und hatte keine Schwierigkeiten. Ich werde mir nun mit dem Team die ganzen Daten vornehmen, dann werden wir entscheiden müssen, ob wir in Mexiko mit der alten oder mit der neuen Version fahren.»





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0