Liam Lawson 9. in USA: Auf Kurs für Verstappen-Plan

​Der Neuseeländer Liam Lawson hat daraus kein Geheimnis gemacht: Er will an der Seite von Max Verstappen für Red Bull Racing fahren. Bei seiner Formel-1-Rückkehr in Texas hat er sich dafür empfohlen.

Nicht über für GP-Rückkehrer Liam Lawson: Im Sprint legte sich der 22-jährige Neuseeländer keck mit Superstar Fernando Alonso an, im Rennen eroberte er einen feinen neunten Platz, während der erfahrene Yuki Tsunoda leer ausging. Dabei war Lawson aus der letzten Startreihe losgefahren!

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Liam hat da draussen nicht wie ein Neuling ausgesehen, sondern wie ein Routinier. Er darf mit seiner Leistung wirklich zufrieden sein.»

Lawson selber gibt offen zu: «Ein wenig Rost hatte ich schon angesetzt in gut einem Jahr ohne Rennen. Du kannst Tag und Nacht im Simulator sitzen, aber mit diesen Autos Rennen fahren, das ist einfach eine andere Hausnummer.»

«Ich hatte mich härter denn je auf einen Einsatz vorbereitet. Ich arbeitete unermüdlich, aber ich konnte eben keine Rennen fahren. Und Testfahrten sind heutzutage begrenzt.»



«Dazu gab es nur ein einziges Training, bevor es am Freitag bereits in die Sprint-Quali ging. Da bist du zu Beginn noch ein wenig zaghaft. Ich gebe zu – es war nicht einfach.»



«Ich wollte mich an diesem Wochenende so steigern, dass ich nach dem Rennen behaupten kann: Ich fühle mich wohl im Auto. Und das ist mir gelungen. Ich bin happy.»



«Ich weiss, dass von mir sehr viel erwartet wird. Damit habe ich kein Problem, denn niemand erwartet von mir mehr als ich selber. Ich will in der Formel 1 bleiben, und es ist offensichtlich, dass ich mir diesen Platz verdienen muss. Aber mit Druck musste ich schon als Teenager umgehen, es hat sich nichts geändert.»



Austin 2024 ist die zweite Punktefahrt von Liam Lawson, nachdem er in Singapur 2023 den gleichen Platz herausgefahren hatte.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), mclaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), mclaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher



WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Mclaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0