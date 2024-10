Lando Norris zum Verstappen-Duell: «Wie ein Dummkopf»

Im Anschluss an das packende Duell mit Max Verstappen hat Lando Norris nochmals über die heissen Szenen im USA-GP gesprochen. Dabei nimmt sich der McLaren-Fahrer selber in die Pflicht.

Klar wetterte Lando Norris nach dem spannenden Grand Prix der USA bei Austin (Texas) über seine Strafe. Aber der englische McLaren-Fahrer nahm sich auch selber in die Pflicht und bezeichnete sich für sein Verhalten kurz nach dem Start in Kurve 1 als «muppet», was aus dem Englischen zu übersetzen ist mit Dummkopf, Vollidiot oder Schwachkopf, einer einfältigen oder ahnungslosen Person.

Das war passiert: Norris kam gut vom Start weg, machte dann links die Innenbahn zu, aber eben nicht entschlossen genug, denn da tauchte auf einmal Max Verstappen aus. Beide wurden dann beim Kurvenausgang nach rechts getrieben, neben die Bahn, Charles Leclerc sagte «grazie» und übernahm die Führung, vor Verstappen, Sainz und Norris.

Im letzten Rennviertel lief Norris auf Verstappen auf, es ging um Rang 3 hinter den beiden Ferrari, doch Lando biss sich an Max die Zähne aus, ging schliesslich aussen, aber neben der Bahn am Niederländer vorbei, das setzte eine Fünfsekunden-Strafe, und damit wurde am Ende Verstappen Dritter, Norris Vierter.



Lando in seiner Medienrunde am Sonntagabend nach dem Rennen zur Situation, die eine Strafe erzeugte: «Die Sache mit Max ist die – du musst mit voller Entschlossenheit handeln. Viele Leute verstehen das nicht. Gegen Max kannst du nicht halbherzig fahren.»



«Beim Kampf in Kurve 1 ist das ein wenig anders. Da war ich vielleicht nicht entschlossen genug, er aber schon. Aber ich finde, du kannst nicht einfach an die Innenseite des Gegners tauchen, im Wissen, dass du die Kurve gar nicht mehr schaffen wirst. Wir also beide neben der Bahn, so wie später auch, aber anscheinend ist das in Kurve 1 nach dem Start okay.»



«Fakt bleibt: Hätte ich mich in der ersten Kurve besser verteidigt und wäre ich nicht wie ein Dummkopf gefahren, dann würden wir heute ganz anders reden. Denn dann wäre ich als Leader aus der ersten Kurve gekommen.»



«Was die Strafe angeht, so ist das Ganze sehr knifflig. Womit ich bis jetzt nicht einverstanden bin – ich verstehe die Regel, dass eine Kurve jenem Fahrer gehört, der im Scheitelpunkt vorne liegt; aber wir sind beide von der Bahn geraten. Er fuhr neben die Bahn, um sich zu verteidigen, er hat es übertrieben und einen Fehler gemacht. Also hat er dadurch einen Vorteil erlangt. Nur wegen seines Patzers musste ich neben die Bahn.»



«Mir ist das alles nicht gleichmässig genug. Auch in Österreich kam er von der Bahn ab, aber da hat er keine Strafe erhalten, obschon er sich einen Vorteil geschaffen hatte.»



«Die Rennkommissare fällen überstürzte Entscheidungen noch während des Rennens, ohne den Standpunkt der Fahrer anhören zu können. Das finde ich nicht richtig, und darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen. Denn gegen Entscheidungen der Rennkommissare im Rennen kannst du nachher nicht vorgehen.»



«Ich will mich nicht über die Rennkommissare beschweren, aber ich bin der Ansicht, dass sie bei ihren Entscheidungen nicht immer das komplette Bild haben für ihre Einschätzung.»



«Selbst wenn ich mit der Strafe nicht einverstanden bin – ich habe unser Duell geniessen können. Und ich respektiere das Vorgehen von Max. Ich bin einfach zu wenig vehement vorgegangen, um meine Haut in Kurve 1 teurer zu verkaufen, das wurmt mich.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0