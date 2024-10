Max Verstappen: «Ich auch bestraft, schon vergessen?»

​Die Strafe für Lando Norris nach dem harten Duell mit Max Verstappen erzeugt heisse Köpfe. Der niederländische WM-Leader gibt zu bedenken: «Ich wurde für so etwas auch schon bestraft, schon vergessen?»

War die Fünfsekunden-Strafe für Lando Norris im USA-GP berechtigt oder nicht? Darüber wird derzeit in der Königsklasse kontrovers diskutiert, zwischen Fans und Fachleuten.

Im Rahmen des packenden Zweikampfs zwischen dem drittplatzierten Verstappen und Norris auf Rang 4 ging der Engländer aussen herum am WM-Widersacher vorbei, freilich neben der Bahn. Die Rennkommissare waren der Ansicht, Norris habe sich dadurch einen unerlaubten Vorteil geschaffen und brummten dem McLaren-Piloten obige Strafe auf.

Im Anschluss an den USA-GP wies Red Bull Racing-Star Max Verstappen auf einen wichtigen Aspekt hin. Der 27-Jährige sagt auf die Frage, ob er Verständnis für das Wehklagen von Norris, McLaren-Teamchef Stella und McLaren-CEO Brown habe: «Nein, habe ich nicht. Ich finde, sie jammern in letzter Zeit ein wenig viel.»

«Die Regeln sind glasklar, was eine solche Situation angeht. Du kannst nicht jenseits der weissen Linie, also abseits der Rennstrecke überholen. Ich wurde für so etwas auch schon bestraft, schon vergessen?»

Um genau zu sein, geschah das Max auf der genau gleichen Rennstrecke, kurz vor Schluss des USA-GP 2017, im Kampf mit dem damaligen Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen.



Verstappen fuhr damals aussen am Finnen vorbei, um sich den dritten Platz zu krallen, aber dabei geriet er neben die Bahn. Ergebnis: Fünfsekunden-Strafe.



Max: «Ich habe damals meinen dritten Rang auch preisgeben müssen. Ich weiss, wie knifflig das ist, also habe ich versucht, im Kampf mit Lando die Ruhe zu bewahren. Einfach war das nicht, weil meine Reifen am Ende waren. Die Strafe am Ende ist für ihn schade, aber sie geht in Ordnung, ich habe unser Duell dennoch geniessen können.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0