Dr. Helmut Marko: «Lando Norris sollte das wissen»

​Im Sprint und im Grand Prix von Austin (Texas) ist Max Verstappen vor seinem WM-Rivalen Lando Norris ins Ziel gekommen. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko schätzt die Situation ein.

Ganz starke Leistung des dreifachen Formel-1-Champions Max Verstappen am GP-Wochenende der USA bei Austin (Texas): Pole-Position für den Sprint, Sieg im Sprint, schnell genug für die GP-Pole, Platz 3 im Grand Prix hinter den starken Ferrari. Am wichtigsten: WM-Vorsprung auf Lando Norris ausgebaut.

Der 27-jährige Niederländer ist ermutigt von den jüngsten Verbesserungen an seinem Rennwagen, aber es stellt sich die Frage: War das nun die Wende?

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko schätzt die Lage so ein: «Wir sind noch nicht ganz dort, wir wir gerne sein würden. Denn wir konnten das Tempo, dass wir im Sprint gezeigt hatten, im Grand Prix weder mit mittelharten, noch mit harten Reifen halten.»

«Wir hatten zu viel Untersteuern, aber warum das im Rennen aufgetreten ist, müssen wir ergründen. Wir sind aber natürlich froh, dass wir den Vorsprung um fünf Punkte ausbauen konnten.»



Zum Doppelsieg von Ferrari sagt der 81-jährige Österreicher: «Wenn Ferrari eine Strecke, auf welcher alles zusammenpasst, so waren sie schon häufiger sehr stark, aber ich glaube nicht, dass sie das auf allen Pisten wiederholen können.»



«Das war ein unglaubliches Tempo von Leclerc. Wir dachten, er ruiniert dabei seine Reifen, aber er ist diesen Speed zu Ende gefahren. Auch Sainz war gut, eine völlige Fehleinschätzung von uns.»



Zum heiss diskutierten Zweikampf Verstappen gegen Norris, samt Strafe für den Engländer, sagt der Grazer: «Natürlich haben wir auf unser Recht bestanden, denn Norris hat ausserhalb der Strecke überholt, und das ist nun mal nicht erlaubt, wurde also zu Recht bestraft.»



«Schade, dass es so geendet hat, denn zuvor war das ein ganz toller Zweikampf. Max war unglaublich, dass er den klar schnelleren McLaren so viele Runden hinter sich gehalten hat, wo doch seine Vorderreifen schon hinüber waren. So etwas kann nur Max. Aber generell bin ich ein Verfechter der These – lasst sie kämpfen.»



«Max hat sich mit allen Mitteln verteidigt, aber dass er kein Waisenknabe ist, ist jedem Gegner klar. Er ist einer der kontrolliertesten, aber auch härtesten Fahrer. Lando Norris sollte das wissen. Zudem ist Norris mehrere Male neben er Strecke gewesen.»



Es geht in wenigen Tagen weiter in Mexiko. Der Grazer Le Mans-Sieger glaubt: «Dort wird es für uns schwieriger. George Russell im Mercedes darf man nicht unterschätzen, der hatte in Texas ein irrsinniges Tempo. Wenn der vorne gestartet wäre, wäre alles anders gelaufen. Ich sehe einen Vierkampf zwischen Mercedes, Ferrari, McLaren und uns. Wenn sich die Sieger da abwechseln, spielt es uns in die Karten. Für die Herz- und Pulsfrequenz war der USA-GP etwas viel, ich hoffe, dass nicht jedes Rennen so verläuft.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0