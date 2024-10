Leclerc: «Deshalb mag ich es, gegen Max zu kämpfen»

Ferrari-Star Charles Leclerc sprach in Mexiko über die Strafe, die Lando Norris wegen seines Austin-Duells mit Max Verstappen kassiert hat. Der Monegasse betonte, wie gern er gegen den WM-Leader kämpft.

Nachdem Lando Norris in Austin eine 5-sec-Strafe kassiert hatte, weil er Max Verstappen neben der Piste überholte, waren die Gemüter erhitzt. Die üblichen Verdächtigen nutzten die Gelegenheit, sich über die spektakuläre und äusserst erfolgreiche Fahrweise des dreifachen WM-Leaders aus dem Red Bull Racing Team auszulassen.

McLaren-Teamchef Andrea Stella fand klare Worte und auch Norris selbst kritisierte die Arbeit der Regelhüter und auch das Vorgehen des WM-Leders. ««Es ist nicht in Ordnung, wenn ein Fahrer nochmals kurz das Bremspedal lupft, nur um dem Reglement Genüge zu tun, dass eine Kurve jenem Piloten gehört, der im Scheitelpunkt vorne liegt», klagte der WM-Zweite auch Tage später im Fahrerlager von Mexiko.

Verstappen selbst blieb wie so oft gelassen, und verwies auf die Regel, wonach es illegal ist, einen Gegner neben der Strecke zu überholen. Ein Lob für seine Arbeit am Steuer bekam der Niederländer von Ferrari-Star Charles Leclerc. Dieser betonte: «Klar, Max ist immer am Limit, aber das macht es so aufregend, gegen ihn zu kämpfen. Und deshalb mag ich es, gegen Max zu kämpfen.»

«Du weisst, dass er dir keinen Millimeter schenken wird, und dass er am Limit sein wird», betonte der Monegasse, der gleichzeitig mahnte: «Aber in Austin gab es ein paar Szenen, die wir wohl mit der FIA besprechen müssen, denn ich habe das Gefühl, dass einige Strafen vielleicht etwas zu hart ausgefallen sind. Wir müssen sicherstellen, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass klar ist, was erlaubt und was verboten ist.»

Die McLaren-Entscheidungsträger haben in Mexiko bestätigt, dass sie gegen die Strafe von Norris vorgehen wollen. Das Team macht von seinem «Recht auf Überprüfung» gebrauch, das heisst, sie müssen «markante und relevante neue Elemente» vorlegen, die bei der Entscheidungsfindung nicht vorlagen. Sonst blitzen Sie mit ihrem Wunsch ab.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0