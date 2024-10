Hammer in Mexiko: McLaren geht gegen FIA-Urteil vor!

​Lando Norris erhielt im USA-GP eine Fünfsekundenstrafe. Dagegen kann McLaren nicht in Berufung gehen. Nun aber machen die Briten in Mexiko von ihrem «Recht auf Überprüfung» Gebrauch!

McLaren lässt nicht locker. Die britische Mannschaft um Geschäftsleiter Zak Brown, Teamchef Andrea Stella und die Piloten Lando Norris und Oscar Piastri war nach dem USA-GP bedient – McLaren ist der Ansicht, die Fünfsekundenstrafe gegen Norris wegen Überholens von Max Verstappen neben der Bahn war nicht in Ordnung.

Gegen dieses Urteil, so legt es das Formel-1-Reglement fest, kann nach Fallen der Zielflagge nicht vorgegangen werden. Doch das Regelbuch lässt ein Hintertürchen offen, über die normalen Abläufe nach dem Aussprechen einer Strafe hinaus.

Es geht um das eher selten angewandte «Recht auf Überprüfung». Im Sportgesetz ist unter Artikel 14.1.1 verankert, dass «bei neuer Sachlage die betreffenden Rennkommissare nochmals zusammenkommen müssen, um relevante Aussagen anzuhören». Dies kann bis 14 Tage nach dem Vorfall passieren.



Die Vorgehensweise: McLaren braucht triftige Gründe, um diese Überprüfung zu verlangen. Das wirft die Frage auf: Welche neuen Beweismittel will McLaren vorlegen? Wenn es am Freitag, 25. Oktober, Lokalzeit 14.30 Uhr zur Videokonferenz mit den Texas-Rennkommissaren kommt (21.30 Uhr in Europa), dann werden die Engländer «markante und relevante neue Elemente» auf den Tisch bringen müssen, «die bei der Entscheidungsfindung nicht vorlagen», so steht es im Reglement.



Die vier Rennkommissare von Texas waren Garry Connelly (Australien), Dennis Dean (USA), Loic Bacquelaine (Belgien) und Derek Warwick (Grossbritannien).



Nach der Videokonferenz werden die Rennkommissare befinden, ob die oben beschriebenen, neuen Elemente wirklich vorhanden sind. Falls nicht, blitzt McLaren ab.



Befindet das Kommissaren-Quartett hingegen, dass wirklich Aspekte ausser Acht gelassen wurden, wird der Fall neu und ausgiebig beleuchtet.



In jüngerer Vergangenheit sind die meisten Teams bei diesem Vorgehen abgeblitzt. So etwa Ferrari nach dem Australien-GP 2023 in Melbourne, wo Carlos Sainz eine Fünfsekundenstrafe erhalten halte für einen Schubser gegen Fernando Alonso. Auch damals monierte Sainz, wie unlängst Norris in Texas, dass er zur Sache nicht mal angehört worden sei.



Nach Montreal 2019 (Vettel als Leader kurz neben der Bahn, dann nach Abkürzen der Schikane vor Hamilton auf die Bahn zurückgekommen) wurde befunden, dass Ferrari keine neuen Beweise vorgebracht habe – Recht auf Revision abgeschmettert.



Nach dem Grossen Preis von São Paulo 2021 wollte Mercedes eine Strafe für Max Verstappen für dessen raue Fahrweise gegen Lewis Hamilton, obschon der Brite das Rennen gewonnen hat. Die Rennkommissare waren anderer Ansicht.



Nach dem kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi 2021 mit Max Verstappen gegen Lewis Hamilton wollte Mercedes gegen die Art und Weise vorgehen, wie der Einsatz des Safety-Car gehandhabt worden war, verzichtete dann aber im Sinne des Sports, den Fall weiter zu ziehen.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0