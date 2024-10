Carlos Sainz: «Das ist nicht meine letzte Siegchance»

Carlos Sainz weiss, dass er sein Ferrari-Cockpit nach dem Saisonfinale räumen muss. Der Spanier, der zum Williams-Team wechselt, ist sich sicher: Auch nach seiner Ferrari-Zeit wird er wieder um GP-Siege kämpfen können.

Drei GP-Siege konnte Carlos Sainz in seiner bisherigen Formel-1-Karriere feiern: 2022 holte er in Silverstone seinen Debüt-Triumph in der Königsklasse. Ein Jahr später gewann er das Flutlicht-Rennen in Singapur und in diesem Jahr schaffte er es in Australien als Erster ins Ziel – nachdem er das vorangegangene Kräftemessen in Saudi-Arabien noch wegen einer akuten Blinddarmentzündung verpasst hatte.

Der 30-Jährige aus Madrid, der seine zehnte Saison in der Formel 1 bestreitet, würde gerne einen weiteren Sieg in Rot feiern, wie er in Mexiko erklärte: «Nichts würde mich glücklicher machen, wenn ich es noch einmal vor dem Ende des Jahres schaffen könnte. Und natürlich werde ich mein Bestes geben, um das zu erreichen.»

«Aber wenn es nicht passiert, dann wird das nicht meine letzte Chance sein, um Podestplätze und Siege zu feiern, denke ich», ergänzte der aktuelle WM-Fünfte, der nach dem Saisonfinale zum Williams-Team wechseln wird. «Ich werde weiterhin hart arbeiten, um mir die Chancen zu erkämpfen – ob das im Williams-Team oder in Zukunft woanders sein wird.»

«Ich werde weiterhin versuchen, Rennen zu gewinnen, denn das ist es, wonach ich strebe und was ich mir auch zutraue. Ich habe es im Ferrari bewiesen und ich bin überzeugt, dass dies auch in Zukunft möglich sein wird», schob der Spanier trotzig hinterher.

