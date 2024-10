Kampf um Red Bull Racing-Platz? Das sagt Liam Lawson

Formel-1-Rookie Liam Lawson betont, wie wichtig die restlichen GP-Einsätze für ihn sind. Als Kampf um ein Cockpit im Red Bull Racing Team sieht er die restlichen WM-Runden aber nicht an, wie er klarstellt.

Liam Lawson durfte im Racing Bulls Team das Cockpit von Daniel Ricciardo übernehmen, nachdem der Australier es verpasst hatte, sich mit guten Ergebnissen für einen Platz im Red Bull Racing Team zu empfehlen. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Gerüchteköche ganz auf den Neuseeländer, dem die gleichen Aufstiegschancen wie seinem Vorgänger nachgesagt werden.

Doch davon will Lawson nichts wissen. Auf die Frage, ob er mit seinem aktuellen Teamkollegen Yuki Tsunoda und dem derzeitigen Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez um dessen Platz im Weltmeister-Team kämpft, erklärt er vor laufender Kamera: «Ganz ehrlich, ich hab nicht den blassesten Schimmer.»

Und der 22-Jährige betont: «Ich bin nun seit sechs Jahren Teil der Red Bull-Familie und natürlich ist es mein grosses Ziel, eines Tages für Red Bull Racing auf Punktejagd zu gehen. Aber ob das im nächsten Jahr passiert oder irgendwann danach, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wann das sein könnte.»

Vorerst will er sich ganz auf seine Arbeit in diesem Jahr konzentrieren. «Für mich geht es in erster Linie um die Rennen, die jetzt noch anstehen. Es sind noch fünf WM-Runden auf dem Programm und das sind sehr, sehr wichtige Rennen, in denen es um einen Platz in der Formel 1 geht», sagt der sechsfache GP-Teilnehmer.

«Aber ehrlich gesagt sehe ich diese Einsätze nicht als Kampf um einen Platz im Red Bull Racing Team an. Für mich sind das vielmehr fünf Rennwochenenden, in denen ich versuchen kann, dank guter Leistungen in der Formel 1 zu bleiben», ergänzt die Red Bull-Nachwuchshoffnung.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0