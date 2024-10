Lewis Hamilton (Mercedes/6.): «Ich verstehe es nicht»

​Der siebenfache F1-Champion Lewis Hamilton muss mit Startplatz 6 zum Mexiko-GP zufrieden sein. Der 39-jährige Brite: «Ich verstehe es nicht, ich müsste mit den jüngsten Verbesserungen schneller sein.»

Mercedes-Star Lewis Hamilton fährt in Mexiko mit den Evo-Paket, das sein Team in Texas auf die Bahn gebracht hat, sein Stallgefährte George Russell mit dem früheren Aero-Paket.

Und nun dies: Russell auf Startplatz 5, Hamilton auf P6, das dürfte eigentlich gar nicht möglich sein.

Hamilton sagt: «Im dritten Training fühlte sich mein Auto manierlich an, ich glaubte, dass wir auf gutem Weg sind. Also liess ich mein Auto für die Quali unverändert.»

«Aber im Abschlusstraining fehlte mir an der Hinterachse das Gefühl. Das Auto war wie verwandelt. Mir will das mit diesem Rennwagen einfach nicht in den Kopf. Denn auf dem Papier sollte er schneller sein als das Fahrzeug von George. Aber ganz ehrlich – ich glaube, er ist es nicht.»

Bilder zeigten, wie Hamilton auf Messers Schneide balancierte, immer kurz vor dem Abflug. Niemand kann Lewis vorwerfen, nicht alles zu geben. Aber Hamilton wirkt ein wenig ratlos.



«Im Moment fehlen uns die Antworten, was wir mit diesem Auto weiter machen sollen. Teilweise habe ich ein Rad in der Luft, und wenn sich der Wagen so zu bewegen beginnt, dann ist da kein angenehmes Gefühl.»



In Texas schied Hamilton nach wenigen Runden wegen eines Drehers aus, der ihm noch immer unerklärlich ist. Und für den Mexiko-GP ist Lewis wenig zuversichtlich: «Wir können mit den Anderen nicht mithalten, der Abstand ist einfach zu gross. Mal sehen, wie es laufen wird. Ich will einfach eine Zielflagge sehen.»





Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072