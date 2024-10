Max Verstappen zu Mexiko-Strafe: «Will nicht jammern»

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat für sein Duell mit Lando Norris in Mexiko zwei Mal eine Zehnsekundenstrafe erhalten. Der WM-Leader sagt: «Ich will über die Strafen nicht jammern.»

Das Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris in Texas hatte viel zu reden gegeben und die Strafe gegen den McLaren-Piloten in den USA noch mehr.

In Mexiko ist das Duell eskaliert: Verstappen wehrte sich im Mexiko-GP so vehement gegen Überholmanöver von Norris, dass nicht nur beide neben die Bahn gerieten, sondern dass die FIA erneut einschritt, mit aller Härte und dieses Mal gegen den Red Bull Racing-Star – für beide Aktionen von Max gab es je eine Zehnsekundenstrafe, also 20 Sekunden für den Champion.

Nach dem Rennen beschwerte sich Lando Norris und bezeichnete seinen früheren Kumpel als unfair und gefährlich, die Fahrweise des Niederländers als dreckig.

Verstappen nach dem Rennen: «Ganz ehrlich – 20 Sekunden, das ist schon viel, aber ich will deswegen nicht jammern, und ich werde hier auch nicht sagen, was ich wirklich denke.»



«Viel wichtiger als die Strafe ist für mich: Das war ein schlechter Tag für uns, was den Renn-Speed angeht. Gegen Strafen kann ich ohnehin nichts ausrichten, also bringt es nichts, mich darüber zu ärgern.»



«Es spielt unter dem Strich auch keine Rolle, ob die Leute meiner Meinung sind oder nicht – das alles ändert an der Strafe nichts.»



Auf die Frage, was er in einem solchen Zweikampf anders tun würde, sagt Max ironisch: «Beim Absitzen der Strafe vielleicht einen Drink zu mir nehmen. Zeit genug hätte ich ja gehabt.»



Dann wird der 61-fache GP-Sieger wieder ernst: «Was mir wirklich wurmt, das ist die Tatsache, dass wir auf den harten Reifen erneut zu langsam gewesen sind. Ich hatte auf diesen Walzen einfach keinen Grip, ich bin viel zu stark gerutscht, ich konnte nicht bremsen, wie ich es will, das war sehr hart.»



«Gemessen an unserer Leistung in Texas ist Mexiko nun ein Rückschritt, ich konnte das Tempo von Ferrari und McLaren nicht mitgehen. Ich hoffe, wir werden in Brasilien konkurrenzfähiger sein.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0