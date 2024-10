Lando Norris: Verstappen dreckig, gefährlich, unfair

​Zweiter Platz im Mexiko-GP für den McLaren-Fahrer Lando Norris, er muss sich im Autódromo Hermanos Rodríguez lediglich Carlos Sainz geschlagen geben und schimpft danach über Max Verstappen.

Nur knapp fünf Sekunden fehlten Lando Norris zum vierten Formel-1-Sieg, der 24-jährige Engländer zieht im spannenden Grand Prix von Mexiko den Kürzeren gegen Carlos Sainz. Norris steht damit zum 25. Mal auf dem Siegerpodest, zum ersten Mal auf dieser Rennstrecke.

Aus dem Gesicht des Norris-Piloten ist eine Mischung aus Erleichterung und Wut zu erkennen, denn leicht hätte sein Rennen schon nach wenigen Sekunden vorbei sein können.

Einmal mehr konnte Norris eine gute Ausgangslage (als Dritter hinter Sainz und Verstappen) trotz langen Anlaufs zur ersten Kurve nicht nutzen, er setzte sich an die Innenseite, aber dort versperrte ihm Verstappen den Weg, dann kam es zu haarigen Szenen zwischen Max Verstappen und Norris, da war Sainz schon am Niederländer vorbei in Führung gegangen.

Verstappen blieb gegen Norris kompromisslos, beim ersten Duell war Lando in Kurve 4 schon vorbei, als er abgedrängt wurde, beim zweiten Duell in der schnellen Passage der Kurven 7 und 8 dann erneut Norris von Verstappen zur Seite gedrängt.

Die Rennkommissare kannten kein Pardon: zwei Mal 10-Sekundenstrafe gegen Verstappen.



Der WM-Zweite Norris erzählt: «Das war dreckig von Verstappen. Es war mir klar, was ich zu erwarten habe. Aber was dann wirklich geschah, damit hätte ich dann doch nicht gerechnet.»



«Ich respektiere Max, aber das war wirklich nicht okay. Wenn ich da nicht alles getan hätte, um eine Kollision zu verhindern! Nein, sorry, das war gefährlich von Max, ich wäre fast in der Mauer gelandet.»



«Ich weiss gar nicht, was ich noch weiter über diese Szenen sagen soll – jeder kann sehen, was da geschehen ist. Ich habe mich an die Regeln gehalten in Texas und habe dennoch eine Strafe erhalten. Es ist klar, was Verstappens Aufgabe ist, mich hinter ihm zu halten, aber heute ist der Schuss nach hinten losgegangen.»



«Ich will fairen Sport, das heute war unfair. Er ist noch härter gefahren als Amerika. Es kann doch nicht sein, dass ich nur fahren muss, um einen Unfall zu verhindern. Max weiss sehr genau, dass er heute jenseits der Grenze gewesen ist.»



Norris war zum Schluss des Rennens der schnellste Mann auf der Bahn, er trieb Leclerc in einen Fehler, aber gegen Leader Sainz war nichts zu machen.



Lando: «Ich habe alles gegeben, aber es reicht einfach nicht, um Carlos einzuholen. Aber an solch einem Tag bin ich mit Rang 2 happy, es hätte alles schiefgehen können.»



Norris in der WM jetzt noch 47 Punkte hinter Verstappen, vier Grands Prix und zwei Sprints vor Schluss der WM.



Lando: «Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, sondern ein Rennen nach dem anderen zu nehmen und dabei zu versuchen, das Beste daraus zu machen. Alles Andere ergibt sich von selber. Aber dass wir zum Schluss das schnellste Auto hatten, das gibt mir Mumm für die kommenden Rennen.»



«Ich habe noch immer 47 Punkte Rückstand, da will ich nicht gleich in Euphorie verfallen. Ich mach mein Ding, abgerechnet wird am Schluss.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0