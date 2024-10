Brasilien-GP im TV: So wird das Wetter in São Paulo

Am Wochenende fährt die Formel 1 in Interlagos

Am Wochenende reist die Formel 1 nach Brasilien, wo auf der Rennstrecke in Interlagos der GP von São Paulo stattfindet. Das Wetter könnte eine Rolle spielen: Es sind Regen und Sturm angesagt. Wo das Rennen im TV läuft.

Stürmische Aussichten in São Paulo!

Am Wochenende findet auf der Rennstrecke in Interlagos in São Paulo/Brasilien das letzte von drei Rennen am Stück statt. Die Aussichten dafür sind regnerisch – und stürmisch.

Mit Beginn der Action auf der Strecke ist regelmäßig Regen angesagt: Freitag am Nachmittag, Samstag ebenfalls zur Tagesmitte und am Sonntag sowohl am Nachmittag als auch am Abend. Speziell für den Sonntag sind außerdem starke Sturmböen bis zu 45 km/h angesagt.

Dabei werden Erinnerungen ans Vorjahr wach: Beim Qualifying zog ein schwerer Sturm über die Rennstrecke, die im Süden der Millionenmetropole liegt. Damals mussten Tribünen evakuiert werden, das Dach einer Tribüne brach zusammen, die Umgebung der Strecke erlitt teils schwere Sturmschäden, einige Teile der Stadt waren ohne Strom.

Die Session wurde wegen des plötzlich einsetzenden Unwetters abgebrochen. Schon im Vorjahr hatte plötzlicher Regen das Qualifying durcheinandergewirbelt und Kevin Magnussen (Haas) die Pole beschert.

Immerhin: Trotz Regens und Sturms bleiben die Temperaturen hoch: Für Freitag sind Temperaturen bis zu 26 Grad angesagt, für Samstag und Sonntag bis zu 29 bzw. 28 Grad.

In Österreich, Deutschland und der Schweiz läuft das Rennen auf ServusTV, Sky und bei SRFzwei. Den kompletten TV-Plan finden Sie hier:

Großer Preis von São Paulo in Interlagos im TV:

