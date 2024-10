Fernando Alonso: Vorzeitiges Ende für 400. Rennen

Mit einem technischen Problem musste Fernando Alonso seinen 400. GP vorzeitig beenden. Danach erklärte er, was der Grund für das vorzeitige Ende des Jubiläumsrennens war und warum das Gefühl trotzdem positiv ist.

Das 400. Formel-1-Rennen von Fernando Alonso dauerte nur 16 Runden. Der Spanier musste in Mexiko mit einem Problem in der Kühlung vorzeitig abstellen.

Der Spanier nach dem Rennen: «Es war irgendetwas, vermutlich Trümmerteile im Kühler, sodass die Bremstemperaturen in eine Höhe gekommen sind, dass es nicht mehr sicher gewesen wäre, weiterzufahren.»

In Runde 13 traten die Probleme erstmals auf, berichtet Alonso. In Runde 16 musste er dann abstellen. Wegen der Höhenlage von über 2200 Metern und der entsprechend dünnen Luft ist die Kühlung in Mexico City ohnehin schon eine Herausforderung für die Teams.

Schon am Donnerstag begann das Wochenende holprig für Alonso: Er blieb krank im Hotel, verpasste den Medientag. Am Freitag war er aber wieder gesund und konnte ins Auto steigen. Im Rennen am Sonntag ging es dann auch eigentlich gut los für den zweimaligen Weltmeister: «Wir haben vom chaotischen Start profitiert und eigentlich war von unserer Seite alles unter Kontrolle, als wir nur knapp außerhalb der Top-10 waren.» Bis die Trümmerteile für Probleme mit der Kühlung einer Bremse sorgten.

Die Kühlungsprobleme – ein bitteres Ende für Alonsos Jubiläums GP. Sein 400. Rennen konnte er nicht beenden. Der Spanier war zur Feier seines Rekord-Jubiläums mit Sonderhelm gefahren und feierte den besonderen Meilenstein, den vor ihm noch kein anderer F1-Pilot erreicht hatte. Der Fahrer mit den zweitmeisten Rennen ist Kimi Räikkönen (353).

Alonso: «Ich habe dieses Wochenende viel Liebe gespürt mit vielen netten Botschaften und Respekt von den Leuten. Trotz des Ergebnisses nehme ich ein positives Gefühl aus dem Wochenende mit. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in Brasilien besser performen werden.»

In Interlagos wird in schon einer Woche das nächste Rennen gefahren. Der GP von Brasilien ist der dritte Teil des Triple-Headers.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0