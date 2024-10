Haas in São Paulo: Gute Erinnerungen und klares Ziel

Auf der Strecke von São Paulo feierte das Haas-Team 2022 einen grossen Erfolg: Kevin Magnussen holte die Pole. In diesem Jahr will das US-Team die seit fünf Wochenenden andauernde Punkte-Strähne in Brasilien fortsetzen.

Es war eine Überraschung, die nicht nur das Haas-Team selbst feierte: 2022 schaffte es Kevin Magnussen in Interlagos dank des perfekten Timings und einer starken Runde, die Pole-Position zu erobern. Der Däne holte damals im Sprint einen Punkt, fiel im Rennen aber aus.

In diesem Jahr hofft Teamchef Ayao Komatsu auf ein besseres Abschneiden des 32-Jährigen und seines Teamkollegen Nico Hülkenberg. Der Japaner will, dass seine Mannschaft in Interlagos eine Erfolgssträhne fortsetzt, die im hart umkämpften Mittelfeld von grosser Bedeutung ist: In den jüngsten fünf Rennwochenenden holte die US-Truppe von Gene Haas jeweils Punkte. «Wir wollen diesen Triple-Header mit einem weiteren starken Punkte-Ergebnis abschliessen», gibt der Ingenieur das Ziel vor.

Magnussen selbst sagt: «Natürlich habe ich einige gute Erinnerungen an Brasilien. Die Pole-Position, die wir dort 2022 errungen haben, wird mir immer in guter Erinnerung bleiben, und es ist wahrscheinlich der beste Arbeitstag, den ich in der Formel 1 hatte. Ich liebe den Ort und die Atmosphäre.»

Und der 182-fache GP-Teilnehmer erklärt: «Ich liebe die Assoziationen zu Ayrton Senna rund um die Strecke und ausserdem ist es eine coole Piste. Sie hat sich in letzter Zeit mit den Randsteinen verändert, aber sie ist eine dieser einzigartigen Strecken der alten Schule, auf denen wir Rennen austragen.»

Hülkenberg erklärt: «Der Grand Prix von São Paulo ist geschichtsträchtig. Die Senna-S in Kurve 4 ist phänomenal zu fahren, und die brasilianische Karneval-Atmosphäre ist das ganze Wochenende über ein Highlight am Ende eines Triple-Headers. Ich konnte – den Sprint mitgezählt – vier Rennen in Folge in die Punkte fahren und möchte diese Serie in Brasilien fortsetzen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0