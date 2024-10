Mercedes: Keine Chance gegen Ferrari und McLaren?

In Austin und Mexiko-Stadt musste das Mercedes-Team die Überlegenheit von Ferrari und McLaren anerkennen. Teamchef Toto Wolff rechnet auch beim nächsten Kräftemessen in São Paulo mit starken Auftritten der Gegner.

Bei den jüngsten Kräftemessen der Formel 1 in Austin und in Mexiko hatten Ferrari und McLaren die Nase vorn. Die roten Renner aus Maranello feierten auf dem texanischen Rundkurs einen Doppelsieg, wobei Charles Leclerc die Nase vorn hatte. In Mexiko-Stadt kamen sie auf den Plätzen 1 (Carlos Sainz) und 3 (Leclerc) ins Ziel.

Die Mercedes-Piloten mussten sich mit den Rängen hinter den Spitzenreitern der Konstrukteurswertung begnügen. In Austin war auch WM-Leader Max Verstappen schneller als die Sternfahrer, von denen nur George Russell als Sechster die Ziellinie sah. Lewis Hamilton beendete den GP nach nur einer vollendeten Rennrunde im Kies. In Mexiko-Stadt kam der siebenfache Weltmeister auf Position 4 und damit vor seinem Teamkollegen ins Ziel, der jüngere der beiden Mercedes-Stars kreuzte die Ziellinie gleich dahinter als Fünfter.

Teamchef Toto Wolff fasst rückblickend zusammen: «Die zurückliegenden Rennen in Austin und Mexiko-Stadt waren nicht unsere rundesten, deshalb wollen wir in Interlagos ein reibungsloseres Wochenende erleben. Trotz der Herausforderungen in den USA und Mexiko haben wir viel gelernt.»

«Angesichts unserer Position in der Weltmeisterschaft konnten wir einige Dinge ohne Nachteile testen. Obwohl wir uns weiterhin darauf konzentrieren, an jedem Wochenende das bestmögliche Ergebnis einzufahren, werden uns diese Tests und Erkenntnisse dabei helfen, um uns für 2025 stark aufzustellen», betont der Wiener, und kündigt an: «Diesen Ansatz werden wir auch an diesem Wochenende in Brasilien verfolgen.»

Über den Rundkurs von São Paulo sagt Wolff: «Interlagos ist eine echte Fahrerstrecke mit vielen Höhenunterschieden und einer herausfordernden Mischung aus langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven. Da es das vorletzte Sprintrennen des Jahres ist, müssen wir vom ersten Training an effektiv arbeiten, um das Auto in ein gutes Arbeitsfenster zu bringen.»

Und mit Blick auf die Konkurrenz räumt er ein: «Wir wissen, dass es schwierig sein wird, Ferrari und McLaren herauszufordern, die in den vergangenen Rennen stark ausgesehen haben.» Abschliessend verspricht er: «Aber wir werden am kommenden Wochenende trotzdem hart arbeiten und dann sehen, wo wir mit unserer Performance im Vergleich zur Konkurrenz stehen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0