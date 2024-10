Formel 1 in Brasilien: Zündende Idee aus der Schweiz

​Warum der Grosse Preis von Brasilien genau genommen gar nicht Grosser Preis von Brasilien heisst und es den São Paulo-Stadtteil namens Interlagos ohne die Schweiz nicht geben würde.

Die Formel 1 ist vom Grand Prix der USA über den WM-Lauf von Mexiko also weiter zum Traditions-GP von Brasilien gezogen, nicht wahr? Nein, eigentlich nicht wahr. Denn, von den meisten Fans und Fachleuten ignoriert, handelt es sich beim kommenden Grand Prix um den Grossen Preis von São Paulo.

Vor gut drei Jahren, am 13. November 2020, wurde eine Vertragsverlängerung bestätigt zwischen dem damaligen Formel-1-Geschäftsleiter Chase Carey und den Organisatoren des Traditions-GP im Stadtteil Interlagos. Aufgrund der finanziellen Unterstützung der Stadt und des Bundesstaates São Paulo wurde damals beschlossen, dass der Grand Prix nicht mehr nach Brasilien benannt wird. Das Abkommen gilt bis einschliesslich 2030.

Die Beteiligung der Stadt für einen neuen Fünfjahresvertrag betrug umgerechnet 19 Millionen Euro, die Höhe der Beteiligung des Bundesstaates ist nie kommuniziert worden.

Der Grosse Preis von Brasilien findet im Rahmen der Formel-1-WM seit 1973 statt (1972 war eine Hauptprobe ohne WM-Status), die ersten fünf WM-Läufe sowie die Rennen von 1979 und 1980 gingen auf dem «Autódromo José Carlos Pace» von Interlagos in São Paulo über die Bühne.

1978 sowie von 1981 bis 1989 war das «Autódromo Internacional Nelson Piquet» in Rio de Janeiro Austragungsort. Von 1990 bis 2019 kehrte die Königsklasse nach Interlagos zurück. 2020 konnte das Rennen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.



Offiziell heisst die Rennstrecke «Autódromo José Carlos Pace», sie trägt den Namen des 1977 mit dem Flugzeug abgestürzten Brabham-Piloten. Damit ist die brasilianische Bahn eine von drei Strecken im WM-Programm 2023, die nach Rennfahrern benannt sind (die anderen sind das Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt, nach Pedro und Ricardo Rodríguez, und der Circuit Gilles Villeneuve in Montreal).



Immer wieder fragen Leser: Wieso wird der Rundkurs in Brasilien gemeinhin als «Interlagos» bezeichnet?



Die Antwort ist verblüffend, denn die Wurzeln reichen in die Schweiz! Im Jahre 1926 wollte der in Venezuela geborene Brite Louis Romero Sanson, Besitzer eines Bau-Unternehmens, das Gebiet der heutigen Rennstrecke im Sinne einer Stadterweiterung nutzen. Geplant war «Balneário Satélite da Capital», eine Satellitenstadt mit Wohnhäusern, enormen Sportstadien, das Ganze eingebettet zwischen zwei Wasser-Reservoirs.



Romero Sanson verpflichtete den Franzosen Alfred Agache mit der Architektur, der schon in Rio de Janeiro neue Stadtviertel entworfen hatte. Agache sah sich das Gelände an und fand, es erinnere ihn an die Region von Interlaken in der Schweiz. Aus Interlaken (zwischen den Seen) wurde in portugiesischer Sprache Interlagos.



Die meisten Pläne von Romero Sanson und Agache wurden von der Weltwirtschaftskrise beendet. Heute liegt die Rennstrecke auch nicht mehr ausserhalb der Stadt, sondern ist längst Teil der 22,6-Millionen-Metropole geworden.



Eine weitere Eigenheit von Interlagos: Das Autodrom ist einer von neun WM-Kursen 2023, die im Gegenuhrzeigersinn befahren werden (neben Imola, Baku, Miami, Austin, Singapur, Jeddah, Las Vegas und Abu Dhabi).



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0