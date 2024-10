Mercedes: Diese harte Strafe will das Team vermeiden

In In Mexiko musste das Mercedes-Team eine Nachtschicht einlegen, um den Schaden, der durch George Russells Crash entstand, zu beheben. Ein neuerlicher Verstoss gegen das Nachtarbeitsverbot hätte gravierende Folgen.

Der Crash ereignete sich im zweiten Training auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez: George Russell flog ab und landete in der neunten Kurve in der Streckenbegrenzung. Der Schaden an seinem Mercedes war offensichtlich gross – und hatte Folgen für das Team.

Denn die Werksmannschaft der Sternmarke musste eine Nachtschicht einlegen und damit gegen das reglementarisch vorgeschriebene Nachtarbeitsverbot verstossen. Zwei Mal pro Saison dürfen die Teams dieses straffrei verletzen, danach droht eine harte Strafe. Und bei Mercedes war es in Mexiko schon das zweite Mal, dass die Mechaniker in die Nacht hinein arbeiten mussten.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt in seiner GP-Analyse zum Crash: «In Mexiko wurde es sehr spät, als wir den Schaden an Georges Auto reparierten. Das Ganze wirkte sich auch auf die Mannschaft im Werk aus, die hart arbeiten musste. Wir haben die Teile repariert, die man reparieren konnte, und jene ersetzt, die nicht mehr zu retten waren.»

Und der Brite betont: «Sollten wir die Nachtruhe erneut an einem Freitag brechen müssen, ist die Strafe klar definiert. Das sportliche Reglement schreibt dann vor, dass beide Autos aus der Boxengasse ins Rennen starten müssen. Deshalb wird man alles unternehmen, dass dies nicht geschieht. Das würde dann wohl bedeuten, dass das Auto nicht pünktlich zum dritten Training bereit sein würde.»

«Man kann dann am Samstagmorgen die Arbeit wieder aufnehmen und während des letzten freien Trainings durcharbeiten, um dann hoffentlich pünktlich zum Qualifying wieder bereit zu sein. Aber wir hoffen natürlich, dass wir nicht in diese Lage geraten», ergänzte der 50-Jährige.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0