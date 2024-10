Lewis Hamilton: Geheimplan für Brasilien geplatzt

Lewis Hamilton 2021 in Brasilien

​Der Engländer Lewis Hamilton, Ehrenbürger von Brasilien, hat in Interlagos schon drei Mal gewonnen. Der Mercedes-Star hatte im Sinn, den Fans eine Riesenüberraschung zu machen. Aber das ist misslungen.

In Interlagos hat Lewis Hamilton eine seiner besten Leistungen gezeigt am Lenkrad eines Formel-1-Autos: Wie er im Sprint von 2021 von Startplatz 20 auf den fünften Platz vordrang, das war höchste Fahrkunst. Danach ging es fünf Ränge zurück wegen Einbaus neuer Motorteile, worauf Hamilton von Startplatz 10 den Grand Prix gewann!

Hamilton hat auf der brasilianischen Traditionsstrecke drei Mal die Pole-Position erzielt (2012 mit McLaren, 2016 und 2018 mit Mercedes) und drei Mal gewonnen (2016, 2017 und 2021).

Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer ist nach einer kampfstarken Fahrt in Mexiko heiss: «Ich hoffe, wir können das Auto so abstimmen, dass wir Ferrari und McLaren ein wenig auf die Nerven fallen.»

«Das war ein turbulentes Jahr, mit einem Auto, das uns zwischendurch Hoffnung gab, und dann verflog die wieder. Ich glaube, andere Fahrer wissen da auch ein Liedchen davon zu singen. Seltsam, diese Auf- und Ab-Bewegungen. Ich hoffe, hier können wir konkurrenzfähig sein.»

«Jeder weiss – ich liebe Brasilien. Ich habe mich wahnsinnig auf dieses Wochenende gefreut. Bei jedem Besuch lerne ich mehr über dieses Land, und gestern Abend habe ich einen Anlass der Senna-Stiftung besucht, das war inspirierend.»



«Inzwischen ist bekannt: Ich kann hier den 1993er McLaren von Ayrton Senna auf die Bahn bringen. Ich hätte mir träumen lassen, eines Tages seinen Rennwagen ausgerechnet hier zu fahren. Und nun wird das wahr, das ist unwirklich.»



«Ich habe extra einen Senna-Helm herstellen lassen, mit dem ich eigentlich ans Lenkrad wollte, und wenn ich dann aussteigen würde, so dachte ich mir, wäre das für die Fans eine Riesen-Überraschung geworden, wenn sie merken, wer unter dem Helm steckt. Aber wie alles in der Formel 1 ist etwas durchgesickert. Also ist da die Katze wohl aus dem Sack.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0