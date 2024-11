George Russell fordert neues FIA-Stewards-System

Bereits in Mexiko warf Mercedes-Pilot George Russell die Frage auf, ob die Formel 1 das System der Rennkommissare nicht umkrempeln und Vollzeit-Regelhüter einstellen sollte. Diese Forderung wiederholte er in Brasilien.

Das Rotationssystem der Rennkommissare, die über die Strafen in der Formel 1 entscheiden, sorgt immer wieder für Diskussionen. Zuletzt wurde es wieder am Austin-Rennwochenende aktuell, weil mehrere Fahrer mit ihren Strafen nicht einverstanden waren. McLaren wollte bei der 5-sec-Strafe, die Lando Norris im Zweikampf mit seinem WM-Rivalen Max Verstappen kassiert hatte, vom Recht auf Überprüfung gebrauch machen. Doch der Traditionsrennstall blitzte mit dem entsprechenden Antrag ab.

So weit wollte Mercedes nicht gehen, aber auch im Werksteam der Sternmarke war man nicht einverstanden mit der 5-sec-Zeitstrafe, die George Russell fürs Abdrängen von Valtteri Bottas im USA-GP kassiert hatte. Teamchef Toto Wolff ging sogar soweit, die Strafe als «kompletten Witz» zu bezeichnen. Und Russell kommentierte: «Wenn man nach dem Wortlaut geht, dann ist die Strafe gerechtfertigt. Aber jeder, der etwas vom Rennfahren versteht, jeder, der zugeschaut hat, weiss, dass es nicht korrekt war.»

In Mexiko warf der 26-Jährige die Frage auf, ob es nicht an der Zeit wäre, permanente Stewards einzusetzen. «Die Stewards geben ihr Bestes, sie haben ihre Vorgaben, nach denen sie richten. Aber wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass die Entscheidungen konsistent sein müssen. Und es gibt nur einen Weg, dies zu erreichen, nämlich dass man bei jedem Rennen die gleichen Regelhüter einsetzt», betonte er.

Auch im Fahrerlager von Interlagos erklärte der Mercedes-Pilot, der einer der Direktoren der Formel-1-Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association ist: «Ich persönlich denke, wir haben einen Punkt erreicht, an dem dieser Sport Vollzeit-Profi-Regelhüter braucht, die ein echtes Gehalt bekommen.»

Gleichzeitig stellte er klar, dass diese Forderung nicht bedeute, dass die aktuellen Stewards nicht gut genug seien. «Ich denke, die aktuellen Stewards, die wir haben, entsprechen auf jedem Fall einem guten Standard. Ich sage also nichts Schlechtes über die aktuellen Regelhüter, sondern vielmehr, dass wir jedes Mal die gleichen Stewards haben sollten.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0