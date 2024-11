Johnny Herbert: Verstappen reagiert nicht auf Strafen

​Der 161-fache GP-Teilnehmer Johnny Herbert (60) wehrt sich gegen Vorwürfe, die Rennkommissare seien pro-britisch. Und GP-Sieger Herbert betont: «Max Verstappen reagiert nicht auf Strafen.»

Dieser Vorwurf wiegt schwer: Jos Verstappen hat gewissen Ex-Piloten unter den Rennkommissaren unterstellt, gegen seinen Sohn Max und für britische Fahrer zu urteilen. Er spielt damit auf den früheren GP-Piloten Johnny Herbert an, der einer der vier Regelhüter war, als WM-Leader Verstappen in Mexiko die knallharte Strafe von zwei Mal zehn Strafsekunden aufgebrummt erhielt.

Jos Verstappen: «Max wird seinen Fahrstil nicht ändern, nur weil ihn einige Rennkommissare nicht mögen. Der Autosport-Weltverband sollte sich mal ansehen, wie er diese Posten besetzt und ob da nicht ein Gewissenskonflikt besteht. Ich denke da an frühere Rennfahrer, die heute Rennkommissare sind, und die eben bestimmte Vorlieben haben.»

Johnny Herbert hat dazu im Action Network wie folgt Stellung genommen: «Es wird immer der Verdacht bestehen, dass britische Rennkommissare parteiisch seien. Aber wenn wir zusammen in diesem Raum sitzen, dann gibt es keine Nationalität, sondern nur die Verpflichtung gegenüber den Richtlinien der FIA. Zu behaupten, dass wir bestimmte Vorlieben hätten, das ist lächerlich.»

Herbert, dreifacher GP-Sieger und WM-Vierter von 1995, vertieft: «Max Verstappen reagiert sich auf Strafen. Die Strafen in Mexiko werden ihn nicht davon abhalten, Lando Norris auch in Zukunft von der Strecke zu drängen.»

«Verstappens ganze Absicht bestand darin, Ferrari einen Doppelsieg zu ermöglichen. Das war definitiv Verstappens Ziel. Ich verstehe, warum er das getan hat, aber ich bin nicht mit seiner Vorgehensweise einverstanden. Und damit stehe ich bestimmt nicht alleine.»



«Fairer Motorsport, davon hat Norris gesprochen, und das ist die Art und Weise, wie er kämpfen will. Aber es wird keine Veränderung an Verstappens Fahrweise geben, denn sein oberstes Ziel muss es sein, Norris davon abzuhalten, die Lücke in der Fahrermeisterschaft zu schliessen. Es stehen uns noch viele interessante Rennen bevor.»



Herbert verteidigt die Entscheidung, die er mit seinen Kollegen Tim Mayer (USA), Loic Bacquelaine (Belgien) und Alfonso Oros Trigueros (Mexiko) getroffen hat. «Wir haben uns lediglich an die Richtlinien gehalten. Es wurde die korrekte Entscheidung getroffen, die 20-Sekunden-Strafe für Max Verstappen war nicht zu hart.»



«War Verstappens Fahrstil grenzwertig? Ja, das war übertrieben. Verstappens Fahrstil war hart, insbesondere wenn er einen Mitfahrer von der Strecke drängt. Ein solches Verhalten ist für mich, aktuelle Fahrer, ehemalige Fahrer und die Rennleitung ein absolutes No-Go.»



«Damit wir uns richtig verstehen – ich bin ein grosser Fan von Max Verstappen, und es frustriert mich enorm, wenn er so fährt wie in Mexiko. Denn er muss das nicht tun, er ist doch so gut im Cockpit, und an diesem Punkt der Meisterschaft müsste er sich einfach aus Ärger heraushalten und so gut wie möglich fahren.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0