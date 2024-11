Lewis Hamilton über Verstappen: «Er fährt immer so»

​2021 war Mercedes-Star Lewis Hamilton in ein atemberaubendes WM-Duell mit Max Verstappen verstrickt, mit kontroversem Finale in Abu Dhabi. Über die Diskussion zu Max kann er nur müde lächeln.

Die ruppige Fahrweise von Max Verstappen gegen Lando Norris beim Mexiko-GP erhitzt auch in Brasilien die Gemüter. Immer und immer wieder wird der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton von den britischen Journalisten angestachelt, etwas über Verstappen im Allgemeinen und zu übertriebener Aggressivität im Besonderen zu sagen, ob er, Hamilton, nicht auch dieser Meinung von Lando Norris sei.

Hamilton bleibt die Ruhe selber. «Ich weiss schon, wohin das führen soll. Aber eigentlich habe ich keine Lust, mich darauf einzulassen. Schaut euch an, was ich früher dazu gesagt habe, das hat noch immer Gültigkeit.»

«Das alles hat heute mit mir nichts zu tun. Wenn ich in dieses Duell verwickelt wäre, wäre das etwas Anderes. Ihr müsst eher die beiden dazu befragen. Aber wenn ich mir das alles ansehe, dann erkenne ich keinen Unterschied zu 2021.»

Wird in der Formel 1 härter gefahren als vor wenigen Jahren? Lewis: «Nein. Ich fahre schon eine ganze Weile hier, und ich glaube nicht, dass das Pistengebaren aggressiver geworden ist. Als ich in meiner ersten Saison war, da hat Fernando Alonso auch tüchtig dagegengehalten, also ist das nicht anders als heute.»



«Was sich hingegen geändert hat – die Rennstrecken. Früher hast du es dir nicht erlauben können, neben die Bahn zu geraten. Denn sonst warst du gleich in Schwierigkeiten. Heute haben wir diese enormen Auslaufzonen, und die jüngeren Fahrer haben das gnadenlos ausgenutzt. Hätten wir uns so verhalten, wären wir in einem Kiesbett gelandet. Mir wäre lieber, wir hätten auf den Strecken die früheren Pistengrenzen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0