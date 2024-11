Sergio Pérez bleibt gelassen: «Ich fahre auch 2025»

​Sergio Pérez fährt seit Monaten seiner Form hinterher. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat klargemacht: «So geht das nicht weiter.» Aber der Mexikaner beteuert: «Ich fahre auch 2025.»

Christian Horner wirkte nach dem Mexiko-GP resigniert, als er auf die erneut enttäuschende Leistung von Sergio Pérez angesprochen worden ist. «Checo hat einen Vertrag für 2025, aber wenn seine Leistung auf diesem Niveau bleibt, dann können wir das nicht in die kommende Saison weiterziehen. Es kommt einfach der Punkt, an welchen eine schwierige Entscheidung gefällt werden muss. Denn wir sind inzwischen nur noch auf Platz 3 im Konstrukteurs-Pokal.»

Der Engländer weiter: «Die Formel 1 ist ein Geschäft, das auf Ergebnissen basiert, und wenn jemand unter seinen Möglichkeiten bleibt, dann muss das kritisch betrachtet werden. Wir brauchen beide Autos da vorne. Wir haben von unserer Seite aus alles Erdenkliche getan, um ihn zu unterstützen, und das werden wir auch weiterhin tun. Aber alles hat seine Grenzen.»

Auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko findet: «Pérez hatte in Mexiko ein schlechtes Wochenende. Wir wissen, das Qualifying ist nicht seine Stärke, dennoch ist ein Ausscheiden schon im ersten Quali-Segment sehr enttäuschend. Dass ein Mann mit seiner Erfahrung dann den Wagen falsch in die Startbox stellt, ist unverständlich und überaus schade.»

Es begann im Fahrerlager sogar zu kursieren, Pérez fahre noch nicht mal die Saison zu Ende. Das widerspricht freilich den Aussagen von Marko und Horner, wonach über die Fahrerbesetzung 2025 nach Abschluss der Saison entschieden werde.



Der sechsfache GP-Sieger Pérez, WM-Zweiter von 2023, aber derzeit nur auf WM-Rang 8 zu finden, gibt sich gelassen: «Das sind doch unterm Strich alles nur Gerüchte. Ich finde, die Medien sollten ein wenig professioneller vorgehen und nicht einfach nur Gerede verbreiten. Ihr werdet mich in Las Vegas sehen, ihr werden mich nächstes Jahr sehen, da mache ich mir keine Sorgen.»



Zur Erinnerung: Der 34-jährige Pérez stand seit dem 21. April 2024 (Dritter in China) nicht mehr auf einem Siegerpodest. Und seit dem gleichen Wochenende in Shanghai tauchte er nur noch einmal in einer ersten Startreihe auf, verpasste gleichzeitig in den GP-Qualifyings aber acht Mal den Einzug in die Top-Ten.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0