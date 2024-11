Christian Danner zu Verstappen: Unglaubliche Ohrfeige

​Der frühere deutsche Formel-1-Pilot Christian Danner fand bei ServusTV klare Worte für die Leistung von Weltmeister Max Verstappen beim turbulenten Regen-Grand Prix von Brasilien in São Paulo.

Der turbulente Formel 1-Grand Prix von São Paulo war natürlich Leitthema in der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV in Salzburg. Als Gast in der Motorsport-Runde mit dabei – Ex-Rennfahrer Christian Danner (66), der heutige GP-Experte von RTL analysierte die fabelhafte Darbietung von Max Verstappen, der von Startplatz 17 zum Sieg preschte.

Formel-2-Champion Danner sagt: «Das war schon eine unglaubliche Ohrfeige für seine Gegner. Max hat am Ende eine schnellste Runde nach der anderen gefahren. Er zeigt den Gegnern damit auch – ihr seht, ich kann es besser.»

«Es ist neben der fahrerischen Meisterklasse auch diese mentale Stabilität, die mich tief beeindruckt. Okay, ein wenig Glück war auch dabei. Aber das Entscheidende an diesem Tag bestand darin, bei schwierigsten Bedingungen cool zu bleiben. Und das blieb er.»



«Lando Norris hat Glück, dass er nicht härter bestraft wurde für seine Aktion beim angebrochenen Start. Da hat er den Fehler gemacht und ist einfach losgefahren, obwohl doch jeder wissen sollte – losfahren nur bei grün.»



«In der Summe war das Wochenende von São Paulo für das Selbstvertrauen von Norris gewiss nicht förderlich. Wenn du dermassen abgewatscht wirst, dann ist das schlecht. Da waren beim Engländer schon einige Fehler dabei.»



Ist die WM damit gelaufen? Der Münchner Danner weiter: «Ich habe Max von Anfang an zugetraut, dass er das nach Hause schaukelt, obschon er gegen Norris ständig Punkte verloren hat. Als das Auto von Verstappen nicht so gut war, ist er halt mal Sechster geworden. Du kannst das Auto ja auch in die Wand setzen. Aber Max hat eben verstanden – ein dritter oder sechster Platz sind eben auch wichtige Punkte im Kampf um den Titel.»



Die letzten Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi sieht Danner so: «In Las Vegas werden wir ganz starke Ferrari erleben. Dann wird McLaren in Katar und Abu Dhabi sehr konkurrenzfähig sein. Weltmeister wird aber Verstappen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0