Martin Brundle: «Fehlt Norris der Killer-Instinkt?»

​Der 158-fache GP-Teilnehmer Martin Brundle versucht, das Geschehen des São Paulo-GP einzuordnen. Er fragt sich, ob McLaren-Fahrer Lando Norris für den Titelgewinn wirklich schon bereit ist.

Max Verstappen ist nach seiner dominanten Darbietung beim São Paulo-Grand Prix auf dem besten Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung, was ihm zum vierten Mal in Serie zum Formel-1-Weltmeister machen würde.

Lando Norris war dieses Mal nicht vom Glück begünstigt, muss aber einige Fehler auf die eigene Kappe nehmen, nicht nur in Interlagos. Der frühere Formel-1-Fahrer Martin Brundle (158 Grands Prix, WM-Sechster 1992) ordnet als GP-Experte der britischen Sky das Geschehen in Brasilien ein.

Der 65-jährige Brundle sagt: «Lando Norris hat in diesem Jahr einige fabelhafte Siegesfahrten gezeigt, wie in Zandvoort oder in Singapur. Da hat er dominiert wie Max Verstappen. Aber ihm fehlt die Erfahrung in einem solchen WM-Kampf, das sind ganz andere Herausforderungen, da gelten komplett verschiedene Regeln, und das ist eine der Lehren, die er aus der Saison 2024 ziehen muss.»

«Norris muss in jeder Hinsicht zulegen. Manchmal muss man sich fragen, ob ihm der notwendige Killer-Instinkt fehlt, gegen einen Verstappen, der im Zweikampf brutal sein kann.»

«Aber ich bin davon überzeugt, dass Norris aus dieser Saison viel lernen wird. Und seien wir mal ehrlich – mit sieben Siegen aus den ersten zehn Rennen hatte sich Max einen fabelhaften Vorsprung erarbeitet, der für die Gegner schon sehr schwer einzuholen war.»



«Um wirklich eine Chance auf den Titel zu haben, hätte Norris seinem Widersacher in jedem Rennen markant Punkte abnehmen müssen, und das ist nicht passiert. Gleichzeitig musste er auf Schützenhilfe von Ferrari oder Mercedes hoffen, die sich zwischen ihn und Max schieben.»



«Es brauchte nur ein Rennen, in dem es mal wieder für Max läuft, so wie nun in Brasilien, um die Wende zu bringen für Verstappen. Ich glaube, an den letzten drei GP-Wochenenden müssten schon einige recht bizarre Dinge passieren, um Max noch am Titelgewinn zu hindern.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0